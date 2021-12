Confira abaixo quatro perguntas ainda sem resposta sobre a ômicron.

1) A Ômicron é mais transmissível?

Ainda não há dados consolidados sobre a transmissibilidade da ômicron.

Mas cientistas temem que ela seja mais infecciosa do que outras variantes, embora mais estudos sejam necessários para comprovar isso.

A ômicron, originalmente conhecida como B.1.1.529, foi detectada na África do Sul e notificada à OMS em 24 de novembro.

Desde então, se espalhou para mais de uma dezena de países, muitos dos quais reimpuseram restrições de viagens para impedir a propagação da nova variante. O Brasil foi um deles.

Segundo a OMS, houve três picos de casos confirmados de covid na África do Sul até agora, o último dos quais se deveu predominantemente à variante delta, que causou a terceira onda na Europa e matou milhares de pessoas.

Mas, nas últimas semanas, as infecções aumentaram substancialmente no país, coincidindo com a detecção da ômicron. O primeiro caso confirmado dessa nova variante foi de uma amostra coletada em 9 de novembro.

2) Quem já pegou covid pode ser reinfectado pela ômicron?

Também não se sabe, mas, segundo a OMS, “evidências preliminares sugerem que pode haver um risco aumentado de reinfecção com a ômicron, em comparação com outras variantes de preocupação, mas as informações são limitadas”.

Variante de preocupação é o termo usado pela OMS para descrever as variações do coronavírus que oferecem mais risco à saúde pública. Além da ômicron, as outras variantes de preocupação são alpha, beta, gamma (detectada inicialmente em Manaus) e delta.

3) A ômicron causa sintomas mais graves?

Angelique Coetzee, a médica sul-africana que primeiro identificou a ômicron, disse que os pacientes infectados até o momento mostram “sintomas extremamente leves”. Mas, segundo ela, mais tempo ainda é necessário para avaliar o efeito em pessoas vulneráveis.

“Tudo começou com um paciente com sintomas leves. Ele dizia estar com um cansaço extremo nos dois últimos dias e tinha dores no corpo e um pouco de dor de cabeça. Nem sequer uma dor de garganta, mas algo como uma garganta arranhando. Sem tosse, nem perda de olfato ou paladar”, afirmou ela.

No entanto, especialistas lembram que observações médicas como a de Coetzee são importantes, mas não servem como evidências epidemiológicas.