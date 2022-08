Economia Onda de falências no setor de hipotecas dos EUA pode ser a maior desde estouro da bolha imobiliária

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O setor de hipotecas dos EUA está vendo seus primeiros credores falirem após um aumento repentino nas taxas de empréstimos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Não há colapso sistêmico desta vez, porque não há o mesmo nível de excesso de empréstimos e porque muitos dos maiores bancos desistiram das hipotecas após a crise financeira. Mas os observadores do mercado, no entanto, esperam uma série de falências ampla o suficiente para desencadear um aumento nas demissões em um setor que emprega centenas de milhares de trabalhadores e, potencialmente, um aumento em algumas taxas de empréstimos.

A maior parte do negócio de hipotecas agora é controlado por credores independentes e, com os volumes de hipotecas em queda este ano, muitos estão lutando para sobreviver.

“Os ‘não-bancos’ estão mal capitalizados”, disse Nancy Wallace, presidente do grupo imobiliário da Berkeley Haas, a escola de negócios da Universidade da Califórnia, em Berkeley. “Quando o mercado de hipotecas afunda, eles estão com problemas.”

Em 2004, apenas cerca de um terço dos 20 principais credores para refinanciamento eram empresas independentes. No ano passado, dois terços dos 20 maiores eram credores não bancários, de acordo com LendingPatterns.com, que analisa o setor para credores hipotecários.

Muitos dos chamados “credores-sombra” emergirão dessa desaceleração relativamente ilesos. Mas alguns credores já pararam de operar ou reduziram as atividades drasticamente, incluindo Sprout Mortgage e First Guaranty Mortgage Corp.. Ambos são especializados em empréstimos mais arriscados que não são elegíveis para apoio do governo.

As empresas como o Flagstar Bank e o Customers Bank devem cerca de US$ 418 milhões, de acordo com documentos judiciais. A First Guaranty empregava 600 pessoas antes de declarar falência em junho e fez US$ 10,6 bilhões em empréstimos no ano passado, de acordo com registros judiciais. Dias antes de buscar proteção judicial, a empresa demitiu 471 funcionários porque não conseguiu financiamento suficiente para superar uma crise de caixa.

Os credores independentes ganharam espaço no mercado porque os bancos recuaram muito após a crise financeira de 2008, que começou com empréstimos excessivos em hipotecas. Os reguladores muitas vezes incentivaram o recuo, e isso ainda está acontecendo: a Wells Fargo&Co., a maior empresa de Wall Street no negócio de hipotecas dos EUA, planeja encolher seu império de empréstimos imobiliários, informou a Bloomberg nesta semana.

Ao contrário dos bancos, os credores independentes muitas vezes não têm programas de emergência que possam recorrer para financiamento quando os tempos ficam difíceis, nem têm fundos de depósitos estáveis. Eles dependem de linhas de crédito que tendem a ser de curto prazo e dos preços das hipotecas. Então, quando estão presos a ativos ruins, eles enfrentam chamadas de margem e podem falir.

Muitos credores independentes gerenciaram bem seus riscos e, para os credores que trabalham extensivamente com empresas apoiadas pelo governo (GSEs, na sigla em inglês), a situação é menos terrível. Muitas vezes, eles podem obter financiamento de emergência de empresas patrocinadas pelo governo se tiverem dificuldades.

Mas os credores que fazem empréstimos mais arriscados e trabalham com menos frequência com as GSEs têm menos opções quando enfrentam chamadas de margem. “Parte da razão pela qual essas empresas estão angustiadas é porque os empréstimos não podem ir às GSEs para financiamento”, disse David Goodson.

Empréstimos

O Federal Reserve (FED, o Banco Central dos EUA) apertou as taxas de juros em 2,25 pontos percentuais este ano em um esforço para domar a inflação, e as taxas de hipotecas de 30 anos nos EUA subiram acima de 5% para empréstimos garantidos pelo governo. Isso está perto de seus níveis mais altos desde a crise financeira, de cerca de 3,1% no final do ano passado. Isso derrubou o valor dos empréstimos à habitação feitos há apenas alguns meses. Uma hipoteca feita em janeiro e não elegível para apoio do governo poderia ter sido negociada no início de agosto em torno de 85 centavos de dólar.

Os credores geralmente tentam fazer empréstimos no valor de algo em torno de 102 centavos para cobrir seus custos iniciais. Para um credor cujos empréstimos caíram para 85 centavos, as perdas podem ser debilitantes, mesmo que ainda não tenham sido realizadas.

Além disso, os negócios estão em grande queda. O volume geral de pedidos de hipotecas caiu mais de 50% este ano, de acordo com a Mortgage Bankers Association. Essas condições de negócios estão estimulando os bancos que fornecem linhas de crédito conhecidas como “armazéns” para fazer chamadas de margem e cortar crédito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia