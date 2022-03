Dad Squarisi Onde e aonde

Por Dad Squarisi | 6 de março de 2022

A CNN está com uma propaganda no ar. Com a imagem dos presidenciáveis na tela, afirma: “Se você quiser ouvir falar bem de fulano, sabe aonde ir. Se quiser ouvir falar mal, também sabe aonde ir”. Depois diz que quem quer saber dos fatos deve assistir à CNN.

“Onde ou aonde?”, perguntam os telespectadores. Em geral, onde. Aonde só se usa com verbo de movimento que exige a preposição a: Aonde ele foi? Não sei aonde ele foi. Você sabe aonde esta estrada vai levar? Se você quiser ouvir falar bem de fulano, sabe aonde ir.

Superdica

Na hora de escrever aonde pintou a dúvida? Parta pro troca-troca. Substitua a por para. Se couber, vá em frente. Dê a vez ao aonde: Para onde ele foi? Não sei para onde ele foi. Você sabe para onde esta estrada leva? Se você quiser ouvir falar bem de fulano, sabe para onde ir.

Troca-troca

Dizem que o diabo é perigoso não por ser diabo. É perigoso, sobretudo, por ser esperto. Na hora do sufoco, lembra-se do professor. O mestre frisava que a língua é um conjunto de possibilidades. Na dúvida, troca-se seis por meia dúzia. E contava esta história:

O chefe ordena à secretária:

— Faça um cheque de R$ 600.

Ela pergunta:

— Como se escreve seiscentos?

— Faça dois cheques de R$ 300.

— Trezentos se escreve com s ou z?

— Não sabe escrever 300? Faça quatro cheques de R$ 150.

— Chefe, o trema foi abolido?

Vencido, ele apela pra última saída:

— Pelo amor de Deus, mande pagar em dinheiro.

A diferença

Tropas russas invadiram a Ucrânia. Na guerra de versões, dizem que os soldados foram apanhados de surpresa. Pensavam que iam para um treinamento, mas a realidade era outra. “Eles estão com a moral baixa”, dizem repórteres. Nada feito. No caso, o gênero faz a diferença.

O moral quer dizer ânimo, disposição: Os soldados estão com o moral baixo. O resultado dos embates esmoreceu o moral dos combatentes. Com a nota baixa, foi desclassificado do concurso. Ficou com o moral lá embaixo.

A moral é o conjunto de preceitos de conduta: moral duvidosa, moral da fábula, pessoa sem moral.

Depende

“A princípio os soldados pensavam que iam a um treinamento, depois descobriram a verdade.” Certo? Ou seria “em princípio”? Está certo.

A princípio quer dizer no começo, inicialmente: A princípio, o Brasil era favorito nas apostas. Depois da partida de estreia, deixou de sê-lo. Toda conquista é, a princípio, muito estimulante. Com o tempo, pode perder o charme.

Em princípio significa teoricamente, em tese, de modo geral: Em princípio, toda mudança é benéfica. Estamos, em princípio, abertos a renovações tecnológicas.

ONU

A imprensa acompanha de perto as repercussões da guerra na Ucrânia. As votações na ONU tornaram-se programa diário. Numa delas, a equipe tropeçou no verbo abster-se. Como conjugá-lo? Uma frase pedia resposta: “Se dependesse de Bolsonaro, Brasil teria se…

Pergunta daqui, pesquisa dali, eis a resposta: abster-se é derivado do verbo ter. Um e outro se conjugam do mesmo jeitinho, observadas as regras de acentuação: eu tenho (me abstenho), ele tem (se abstém), nós temos (nos abstemos), eles têm (se abstêm); eu tive (me abstive), ele teve (se absteve), tivemos (nos abstivemos), eles tiveram (se abstiveram); tendo (se abstendo), tido (se abstido). Se dependesse de Bolsonaro, o Brasil teria se abstido.

Leitor pergunta

A conjunção alternativa ora…ora pede a conjunção e?

Wlado Souza, Sobradinho

A duplinha ora…ora se basta. Dispensa a companhia do e: Ora estuda, ora trabalha (nunca: ora estuda e ora trabalha). Ora faz sol, ora faz chuva (não: ora faz sol e ora faz chuva). Ora está eufórico, ora deprimido.

