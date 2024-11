Política “Onde perdemos a luz da alma para a escuridão do ódio?”, indaga o presidente do Supremo após explosões em Brasília

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente do Supremo deu a declaração na abertura da sessão da Corte desta quinta-feira Foto: Reprodução Presidente do STF deu a declaração na abertura da sessão da Corte desta quinta. Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, comentou nesta quinta-feira (14) as explosões na área central de Brasília, na noite de quarta-feira (13).

“No curso das apurações, nós precisamos como país e como sociedade fazer uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo entre nós. Onde foi que nós perdemos a luz da nossa alma afetuosa, alegre e fraterna para a escuridão do ódio, da agressividade e da violência?”, questionou o ministro.

Barroso fez as considerações na abertura da sessão do Supremo desta quinta-feira, a primeira após o atentado na Praça dos Três Poderes. Nesta quarta-feira, Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, disparou uma série de artefatos na área em frente ao Supremo Tribunal Federal – e morreu no local, em seguida, após ser atingido por uma das explosões.

O corpo só foi retirado do local na manhã desta quinta-feira, 13 horas após as detonações. Até o fim da manhã, policiais ainda detonavam artefatos e pacotes suspeitos encontrados em um trailer próximo à Esplanada dos Ministérios e na casa alugada pelo homem no Distrito Federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/onde-perdemos-a-luz-da-alma-para-a-escuridao-do-odio-indaga-o-presidente-do-supremo-apos-explosoes-em-brasilia/

“Onde perdemos a luz da alma para a escuridão do ódio?”, indaga o presidente do Supremo após explosões em Brasília

2024-11-14