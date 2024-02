Rio Grande do Sul Operação na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul reforça ações de combate à criminalidade na Serra gaúcha

16 de fevereiro de 2024

A Polícia Penal já realizou outras seis ações na região apenas neste ano. (Foto: Jurgen Mayrhofer/Ascom SSPS)

A Polícia Penal realizou uma revista pontual na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul. A operação visou à manutenção da ordem e da disciplina, tendo em vista o aumento nos índices de crimes violentos letais intencionais na região.

A intervenção mobilizou cerca de 80 servidores penitenciários, entre agentes operacionais do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) da 7ª e da 4ª regiões, dos canis da 7ª e da 9ª regiões, da Agência Regional de Inteligência (Aripen) e da Inteligência Local (Alipen), além do efetivo da própria unidade prisional.

Ao todo, 278 presos e 36 celas foram revistados. Entre os itens apreendidos estão celulares, chips, pen drive, bateria, carregadores, fones de ouvido e porções de substâncias semelhantes à maconha e à cocaína.

Segundo o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo em exercício, Cesar Kurtz, as revistas têm sido intensificadas em todo o sistema prisional, com objetivo de ampliar a segurança e auxiliar o combate à violência, especialmente na região de Caxias do Sul.

“Outras operações já foram efetivadas em Caxias este ano, justamente pela necessidade de enfrentamento à onda de criminalidade, em ações conjuntas com as forças de segurança, através do programa RS Seguro. Assim como na Serra, as revistas são recorrentes em todas as unidades do Estado, com vistas à manutenção da ordem e da disciplina”, ressaltou Kurtz.

A operação ocorreu nessa quinta-feira e se somou a outras seis já realizadas na região neste ano. Em 2023, foram realizadas, na 7ª Região Penitenciária, 27 revistas gerais, 11 revistas pontuais e dois mandados de busca e apreensão.

O superintendente dos Serviços Penitenciários, Mateus Schwartz, destaca que a Polícia Penal está empenhada em dirimir a incidência de crimes no Estado. “Desde o ano passado, estamos intensificando o número de operações nas dez regiões penitenciárias, tendo como objetivo a redução dos índices de criminalidade no Estado, em especial nos municípios considerados mais violentos, como Caxias do Sul”, destaca.

2024-02-16