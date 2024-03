Rio Grande do Sul Ordem de início das obras da nova ponte da Estrada Santa Cruz, em Gravataí, será assinada no dia 16

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

A obra é necessária por conta do desabamento da antiga estrutura Foto: Arquivo/PMG A obra é necessária por conta do desabamento da antiga estrutura. (Foto: Arquivo/PMG) Foto: Arquivo/PMG

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, assinará no dia 16 deste mês a ordem de início das obras da nova ponte da Estrada Santa Cruz, no distrito de Morungava, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A obra é necessária por conta do desabamento da antiga estrutura, causada pelas fortes chuvas que atingiram o município no ano passado. A prefeitura, por meio da Secretaria de Obras Públicas, investirá R$ 1 milhão na construção da nova ponte.

De acordo com Zaffalon, a obra trará mais segurança para a população e facilitará o acesso à região. “Nós sabemos das dificuldades que a comunidade da Morungava passou nos últimos meses. Essa obra foi muito solicitada, mas, nesse meio tempo, Gravataí foi atingida por mais dois grandes eventos climáticos. Seguimos reconstruindo a cidade, sem deixar de olhar para outras demandas. Essa ordem de início é uma demonstração do nosso compromisso com a população, é o dinheiro do contribuinte voltando em forma de serviço”, destacou.

“Agradecemos a compreensão e a paciência de quem mora na Morungava. Essa obra é essencial para a localidade e temos certeza que agora as coisas voltarão ao normal. Espero que, depois de pronta, eles aproveitem a nova ponte e que, juntos, continuemos reconstruindo Gravataí”, afirmou o secretário municipal de Obras Públicas, Guilherme Ósio.

