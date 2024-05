Rio Grande do Sul Órgãos de outros Estados reforçam trabalhos de reconstrução no Vale do Taquari

Ajuda tem sido decisiva em um momento no qual já são reorganizadas residências, empresas e infraestruturas. (Foto: Divulgação/Secom)

Os trabalhos de reconstrução em cidades da região gaúcha do Vale do Taquari têm contado com a ajuda de voluntários, empresas e órgãos públicos de outros Estados. A mobilização – que inclui o auxílio a prefeituras por meio de equipamentos e especialistas – é importante em um momento no qual já se reorganizam residências, empresas e infraestruturas.

As forças de segurança pública e salvamento são um dos exemplos mais evidentes dessa contribuição. No caso dos bombeiros, servidores gaúchos e de outros 12 Estados atuam no Vale do Taquari, muitos desde os primeiros resgates. Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe contam efetivos na região.

Já na Defesa Civil, há apoio das equipes de Amapá, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

Outro exemplo é a atuação dos voluntários do Instituto Água e Terra (IAT), que chegaram à região em 12 de maio. Mais de 60 técnicos do órgão ambiental ficaram à disposição da Defesa Civil local desde então. O grupo é vinculado ao governo paranaense e trabalha em limpeza urbana, distribuição de água potável por caminhões-pipa, resgate de pessoas e animais, além do apoio logístico com barcos e caminhonetes.

Neste momento, a limpeza de ruas, praças, escolas, creches e hospitais, dentre outros espaços, está concentrada nas cidades de Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Muçum, Rio Pardo, Roca Sales e Sinimbu. A iniciativa foi ampliada neste semana para Venâncio Aires, com a chegada de nove caminhões-pipa cedidos por prefeituras.

Na última segunda-feira (20), mais 30 caminhões-pipa e quatro camionetes do tipo “4×4” foram enviadas pelo governo do Paraná para ampliar a força-tarefa de apoio às vítimas das enchentes.

Percepção de solidariedade

Outro movimento partiu de diferentes prefeituras que adotaram cidades gaúchas. O coronel Claiton Marmitt, que atua na coordenação das ações da Defesa Civil no Vale do Taquari, ressalta que caminhões e máquinas que a chegada de caravanas à região é bem-vinda. Ele acrescenta:

“Isso também contribui para a percepção da solidariedade em meio à tragédia e permitem um trabalho importante e que não seria viável sem esse aporte, mesmo com a ajuda de outros municípios gaúchos. Desde o início da crise climática, são inúmeras as ações de colaboração de diferentes Estados, municípios e órgãos federais”.

Nessa sexta-feira (24), a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) também recebeu a confirmação da chegada, nas próximas horas, de servidores do Paraná e Paraná. Os profissionais permanecerão em Canoas e São Leopoldo (Região Metropolitana de Porto Alegre), reforçando ações de assistência social.

(Marcello Campos)

