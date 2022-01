Porto Alegre Orla do bairro Ipanema, em Porto Alegre, tem novo canteiro central

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

Próximo passo é a obra no calçadão local, com término previsto para abril. (Foto: Sérgio Louruz/PMPA)

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) concluiu nesta semana as obras de recuperação do canteiro central da orla do Guaíba no bairro Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. De acordo com a prefeitura da capital gaúcha, o custo total foi de R$ 385 mil.

Foram executadas intervenções como o conserto dos passeios, colocação de piso podotátil (piso diferenciado com textura e cor, perceptível por pessoas com deficiência visual), instalação de rampas com acessibilidade, iluminação, novos bancos e lixeiras e plantio de grama.

A remodelação foi viabilizada por meio do Termo de Alienação de Solo Criado por Contrapartida (Tascc), modelo em que o empreendedor paga a compra de índice construtivo por meio da execução de obras importantes para a cidade.

Nesse caso, o valor tem origem da compra de solo criado para a construção de um empreendimento da empresa Melnick, localizado na rua Santa Cecília.

“Concluímos esta primeira etapa tão importante e que integra uma série de intervenções previstas para a qualificação desta região da orla”, destaca o secretário Germano Bremm.

Já a reforma do calçadão da Orla de Ipanema está orçada em R$ 779 mil e mais de 50% da obra já está concluída. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em abril.

Ponta Grossa

Também na Zona Sul, o projeto de lei que autoriza a prefeitura de Porto Alegre a contratar operação de crédito de R$ 43,1 milhões junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) foi aprovado nesta semana pela Câmara de Vereadores. O financiamento tem por finalidade viabilizar as obras de macro e microdrenagem na região do loteamento Túnel Verde.

A obra é necessária para regularizar o loteamento. Os projetos elaborados propõem como solução para os graves problemas de alagamento existentes na região a execução de medidas estruturais como a execução do Canal 1 na Estrada Principal da Ponta Grossa, com cerca de 2 quilômetros de extensão e que deságua no Guaíba – obra que tem no momento execução parcial, até a metade do trecho.

Os serviço atenderão a um acordo firmado entre o Município e o Ministério Público para a viabilidade da regularização fundiária dos lotes remanescentes. Com a conclusão do empreendimento, estima-se que grande parte dos problemas de alagamento seja minimizada.

O projeto prevê a finalização de um canal, a implantação de macro e microdrenagem e a pavimentação nas ruas do loteamento, além de um dique e de uma casa de bombas.

A iniciativa se dá no âmbito do programa “Avançar Cidades – Saneamento”, do Ministério do Desenvolvimento Regional. E a execução está prevista no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) da Bacia do Arroio Guabiroba e da Bacia do Arroio do Salso.

A aprovação no Legislativo Municipal foi dada 35 dias após a autorização para o financiamento ser obtida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPae). O investimento previsto é de R$ 45,4 milhões, R$ 43,1 milhões do financiamento e R$ 2,2 milhões de contrapartida da prefeitura.

Os órgãos executores do empreendimento serão o Departamento Municipal de Água e Esgotos Pluviais (Dmae) e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi).

(Marcello Campos)

