Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Estatística é detalhada em novo mapá lançado nesta semana pela prefeitura. (Foto: Divulgação/PMPA)

Localizado na Zona Norte de Porto Alegre, o bairro Sarandi acumula 1.171 testes positivos de coronavírus desde a chegada da pandemia ao Rio Grande do Sul, em março. O vice-campeão é o Partenon (1.046), seguido pela Lomba do Pinheiro (1.029), ambos na Zona Leste. A estatística consta em um novo modelo de mapa da Covid lançado pela SMS (Secretaria Municipal da Saúde).

Completam o topo da lista o Centro Histórico, Petrópolis (Zona Leste) e Restinga (Zona Sul), respectivamente com 845, 827 e 815 casos confirmados. Essas e outras informações sobre 94 áreas da capital gaúcha estão disponíveis para consulta no site oficial www.prefeitura.poa.br, com apoio da equipe técnica de geoprocessamento da SMPG (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

Detalhamento

Os detalhes incluem dados sobre a população total de cada bairro, indicação visual (inclusive do local de residência dos pacientes, mediante sinalização gráfica por pontos coloridos), histórico de casos nas últimas três semanas e taxa de incidência de infectados para cada mil habitantes. A atualização será semanal.

“A elaboração destes produtos tem como objetivo analisar como ocorre a concentração espacial dos casos de Covid, permitindo com isso a tomada de ações estratégicas com maior eficiência no combate à pandemia”, ressaltou a prefeitura no texto de divulgação.

(Marcello Campos)

