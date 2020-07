Mundo Os Estados Unidos mandam a China fechar consulado no Texas

22 de julho de 2020

Pequim considerou a ação "uma escalada sem precedentes" da tensão entre os dois países e prometeu retaliação. (Foto: Reprodução)

Os Estados Unidos determinaram nesta quarta-feira (22) o fechamento do consulado da China em Houston, no Texas, em um momento em que as tensões aumentam entre as duas maiores economias do mundo. O Departamento de Estado americano afirmou que a medida tem o objetivo de proteger a “propriedade intelectual e as informações privadas dos americanos”.

A Convenção de Viena declara que os diplomatas devem “respeitar as leis e os regulamentos do Estado receptor” e “têm o dever de não interferir nos assuntos internos desse Estado”, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Morgan Ortagus.

“Os Estados Unidos não tolerarão as violações da República Popular da China da nossa soberania e intimidação do nosso povo, assim como não toleramos as práticas comerciais desleais, o roubo de empregos americanos e outros comportamentos”, afirmou Ortagus.

A determinação de fechar o consulado em Houston acontece um dia depois de o Departamento de Justiça dos EUA denunciar dois hackers chineses suspeitos de roubar informações sobre projetos de vacinas contra a Covid-19. Os dois, que trabalhavam para o ministério da Segurança de Estado da China, também foram acusados de violar a propriedade intelectual de empresas nos Estados Unidos e em outros países.

“Escalada sem precedentes”

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, condenou a determinação americana. Ele alertou que seu país pode tomar medidas firmes de retaliação se os EUA não reverterem sua decisão.

“O fechamento unilateral do consulado geral da China em Houston dentro de um curto período de tempo é uma escalada sem precedentes de suas ações recentes contra a China”, disse Wang em uma entrevista coletiva diária. Hu Xijin, editor do jornal estatal chinês Global Times, afirmou que as autoridades americanas deram a Pequim 72 horas para fechar o consulado em Houston.

Segundo a agência Reuters, as autoridades chinesas estudam ordenar o fechamento da representação diplomática americana em Wuhan. Atualmente, os Estados Unidos mantêm, além da embaixada em Pequim, cinco consulados na China continental nas cidades de: Xangai, Guangzhou, Chengdu, Shenyang e Wuhan.

Além do consulado em Houston e da embaixada em Washington, a China possui representações diplomáticas em Nova York, Chicago, Los Angeles e São Francisco.

