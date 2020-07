Brasil Apesar da pandemia, número de assassinatos cresce 7% nos cinco primeiros meses do ano

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

O Brasil teve alta de 7% no número de assassinatos de janeiro a maio de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado. Já o mês de maio deste ano registrou estabilidade (-0,3%) em relação ao mesmo mês de 2019. É o que mostra o índice nacional de homicídios com base nos dados oficiais dos 26 Estados e do DF (Distrito Federal).

De acordo com a ferramenta, houve 19.382 mortes violentas de janeiro a maio deste ano. No mesmo período no ano passado, foram 18.120. A alta de 7% ocorre mesmo em meio a pandemia da Covid-19, quando Estados e Municípios passaram a adotar medidas de isolamento social. Já considerando o mês de maio foram 3.529 vítimas de assassinatos, contra 3.540 em 2019, uma redução de 11 mortes.

A alta no início deste ano vai na contramão de 2019, que teve uma queda de 19% no número de assassinatos em todo o ano. O Brasil teve cerca de 41 mil vítimas de crimes violentos no ano passado, o menor número desde 2007, ano em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a coletar os dados.

Os dados apontam que o País teve 3.529 assassinatos em maio de 2020; houve 11 mortes a menos na comparação com o mesmo mês de 2019, uma queda de 0,3% já de janeiro a maio, foram 19.382 crimes violentos, uma alta de 7%; 18 estados do País apresentaram alta de assassinatos nos primeiros cinco meses do ano e 7 estados e o DF registraram queda no período; 1 manteve o mesmo número de mortes.

