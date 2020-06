Mundo Os Estados Unidos registram menos de 400 mortes por coronavírus pelo segundo dia consecutivo

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Os Estados Unidos continuam sendo o país mais afetado pela pandemia Foto: Reprodução

Os Estados Unidos registraram menos de 400 mortes por coronavírus pelo segundo dia consecutivo, de acordo com a contagem desta segunda-feira (15) da Universidade Johns Hopkins.

Nas últimas 24 horas, ocorreram 385 falecimentos, de acordo com esta universidade de Baltimore, que no dia anterior havia registrado 382 óbitos por Covid-19, o menor número desde o final de março.

No entanto, será necessário esperar para ver se os números desta segunda-feira serão confirmados como uma tendência. Os Estados Unidos continuam sendo o país mais afetado pela pandemia, com um número total de 116.114 mortes pelo vírus e mais de 2,1 milhões de casos diagnosticados.

Apesar dos últimos relatórios encorajadores, a primeira onda de contágio ainda persiste, com novas infecções ainda em torno de 20.000 por dia. O foco da epidemia americana mudou-se de Nova York e do nordeste do país para o sul e oeste.

Atualmente, mais de uma dúzia de estados relatam seu maior número de novas infecções por Covid-19 desde o início da pandemia. É o caso de Oklahoma, onde o presidente Donald Trump, desafiando as críticas, planeja realizar um grande comício eleitoral com a presença de várias dezenas de milhares de pessoas no próximo fim de semana.

