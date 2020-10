Oito Estados estabeleceram novos recordes de aumentos diários de casos, tendência que está levando alguns governadores a emitir novas restrições, inclusive a bares e restaurantes de algumas partes do Illinois.

Colorado, Illinois, Indiana, Montana, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma e Utah relataram seus maiores números diários de casos desde o início da pandemia.

Sete Estados registraram cifras recordes de pacientes de coronavírus no hospital: Iowa, Kentucky, Oklahoma, Dakota do Sul, Tennessee, Wisconsin e Wyoming. O número de pacientes de coronavírus hospitalizados no Meio-Oeste chegou a 11.369 na quinta, uma alta recorde pelo sétimo dia consecutivo.

O doutor Jeff Pothof, especialista em medicina de emergência do setor de saúde da Universidade do Wisconsin em Madison, expressou preocupação com a falta de obediência a medidas de saúde pública no Estado, onde alguns grupos contestaram as restrições determinadas pelo governador democrata Tony Evers nos tribunais.

A Europa também vive uma disparada de casos, e globalmente as novas infecções atingiram o recorde diário de 423.290 na última quarta-feira (21).