Mundo Os EUA confirmam o primeiro caso de paciente infectado pela variante do coronavírus identificada no Brasil

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A nova variante do coronavírus foi encontrada no Amazonas Foto: Reprodução/Visual Science (Foto: Reprodução/Visual Science) Foto: Reprodução/Visual Science

Os Estados Unidos confirmaram na segunda-feira (25) o primeiro caso de infecção pela nova variante do coronavírus descoberta no Brasil. Ela foi identificada em um morador do Estado de Minnesota que viajou recentemente para o País.

A nova variante do coronavírus foi encontrada no Amazonas. Ela carrega mutações que foram associadas a uma maior transmissão da Covid-19. Trata-se da mesma variante que chegou ao Japão após viajantes passarem pelo Estado.

O governo norte-americano decidiu manter as restrições de entrada nos EUA de estrangeiros que tenham passado por Brasil, Reino Unido, Irlanda e outros 26 países da União Europeia, até duas semanas antes do embarque.

A partir de sábado (30), as restrições também passarão a valer para a África do Sul. A justificativa é a preocupação com as novas variantes do coronavírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo