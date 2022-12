Saúde Os procedimentos da China para determinar se uma morte conta como relacionada à covid têm sido questão de debate durante a pandemia

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O número improvável de mortes por coronavírus na China tornou-se objeto de piada e raiva para muitos dentro do país. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número improvável de mortes por coronavírus na China tornou-se objeto de piada e raiva para muitos dentro do país. Chineses tem ido às redes sociais do país dizer que os dados não capturam a verdadeira escala de dor e perda causada pelo aumento de infecções.

As autoridades de saúde relataram apenas cinco mortes relacionadas à covid na terça-feira e duas no dia anterior, todas em Pequim. Ambos os números foram recebidos com uma onda de descrença no microblog Weibo. “Como é que as pessoas só morrem em Pequim? E o resto do país?” um usuário escreveu.

Vários modelos do surto atual, que começou antes de uma flexibilização inesperada das restrições do coronavírus no início de dezembro, preveem que uma onda de infecções pode matar mais de 1 milhão de chineses, colocando a China em linha com o total de mortes por covid-19 nos Estados Unidos. Uma preocupação particular é a baixa taxa de vacinação entre as populações mais velhas, com apenas 42% das pessoas com 80 anos ou mais recebendo uma dose de reforço.

Nos últimos dias, as casas funerárias em Pequim estiveram lotadas, com alguns funcionários relatando mortes relacionadas à covid como a causa, de acordo com relatórios do Financial Times e da Associated Press. Uma recepcionista de uma funerária no distrito de Shunyi, em Pequim, que falou sob condição de anonimato, disse ao The Washington Post que todos os oito cremadores estão operando 24 horas por dia, as caixas de congelamento de cadáveres estão cheias, e há uma lista de espera de cinco a seis dias.

Depois que as autoridades pararam de relatar casos assintomáticos na semana passada, o boca a boca se tornou a principal forma de rastrear o surto. As mídias sociais da China tem mostrado um fluxo constante de resultados de testes positivos, revertendo quase três anos da maioria das pessoas na China sem experiência com o vírus. Os hospitais lotaram constantemente, mesmo quando as autoridades anunciaram medidas para aumentar a capacidade de atendimento de emergência.

O Conselho de Estado emitiu no início de dezembro orientações atualizadas sobre a classificação e notificação de mortes relacionadas à covid. Os detalhes das regras não foram divulgados, mas a respeitada publicação chinesa Caixin informou no sábado que o novo procedimento exige uma decisão tomada em um hospital e em 24 horas. Mortes consideradas não causadas diretamente por covid não contam.

Também mudou o método para considerar um indivíduo com covid. Um paciente deve apresentar “hipoxemia grave ou um nível de saturação arterial de oxigênio abaixo de 93%”, o que sugere que o indivíduo estava quase sem oxigênio.

A atualização refletiu uma “grande mudança” na natureza das mortes por variantes recentes, disse Wang Guiqiang, consultor do governo e diretor do departamento de doenças infecciosas do Hospital da Universidade de Pequim. Wang disse que as variantes recentes raramente resultam em insuficiência respiratória. “As principais causas de morte após a infecção com a cepa ômicron são doenças subjacentes ou velhice”, disse ele durante uma coletiva de imprensa oficial na terça-feira.

O procedimento está de acordo com os critérios anteriores da China para contagem de mortes, que foram conservadores desde o início da pandemia, disse Jin Dongyan, virologista da Universidade de Hong Kong.

Jin observou que alguns indivíduos que morreram de doenças pré-existentes agravadas pela covid foram contados durante um surto em Xangai no início deste ano, no que poderia ter sido uma mudança “para enfatizar que muitas pessoas morreriam de covid” e mostrar por que os bloqueios eram necessários. “Agora eles apenas voltaram ao método antigo”, disse Jin, acrescentando que a falta de informações do governo torna impossível saber o número total de mortos.

As mortes de indivíduos que foram infectados pelo coronavírus aumentaram as preocupações de que o número diário seja muito baixo para ser confiável. Um ex-jogador de futebol, que a mídia local disse ter covid e uma doença pré-existentes, morreu em um dia em que o número oficial era zero. Um estudante de medicina que desmaiou durante o trabalho também foi citado pelos comentaristas como outro caso fora dos números oficiais. As informações são do jornal The New York Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde