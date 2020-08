Os próximos dias devem ser de chuva e temperaturas em baixas no Rio Grande do Sul

Após uma sequência de dias com sol e calor, a chegada de uma frente fria à Região Sul do País deve causar mudanças drásticas no clima para os gaúchos a partir desta terça-feira (11), com chuva de intensidade variável e temperaturas em queda na maioria do mapa gaúcho, exceto por áreas isoladas no Norte do Estado. Em algumas regiões, não está descartada a ocorrência de pancadas e rajadas de vento.

Os termômetros devem mostrar mínimas em torno de 5°C e máximas de 20°C na Serra Gaúcha e de 9°C na Região Metropolitana de Porto Alegre, embora na Capital a oscilação pode ter como máxima 22°C. Para essa parte do mapa, a previsão é de instabilidade, com precipitações pluviométricas em determinados momentos. Pode ocorrer temporais com raios e trovoadas já nesta terça-feira.

No Litoral Norte (que nos últimos meses tem recebido um acréscimo populacional por conta de habitantes de outras regiões que aproveitaram o momento para fugir da pandemia de coronavírus), a projeção é semelhante, com tempo instável e pancadas de chuva em partes do dia. Municípios como Capão da Canoa devem ter a temperatura em uma faixa de 10°C a 20°C.

Porto Alegre

Na Capital, a previsão de chuva levou a prefeitura a suspender algumas obras que seriam realizadas a partir desta terça. Dentre os adiamentos está a reconstrução, por parte do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto) de parte da rede de drenagem em trecho da avenida Anita Garibaldi, no bairro Mont’Serrat (Zona Norte).

Por conta do serviço, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) ainda não colocará em prática o bloqueio ao trânsito de veículos que começaria a partir das 9h, válido ao menos por uma semana. A medida será remarcada para os próximos dias, assim que as condições climáticas permitirem. Mais informações podem ser obtidas por meio do site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.

(Marcello Campos)