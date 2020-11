Rio Grande do Sul Os próximos dias terão pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Previsão é de instabilidade até pelo menos quarta-feira. (Foto: Brayan Martins/Arquivo PMPA)

Nos próximos seis dias, o tempo chuvoso deverá predominar em todo o Rio Grande do Sul, com chuvas mais expressivas na Região Central do Estado. A previsão consta em boletim agrometeorológico elaborado pela Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), em parceria com o Irga (Instituto Rio-Grandense do Arroz) e a seccional gaúcha da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural).

Após a chegada de uma frente-fria que deixou o tempo chuvoso em todo o mapa gaúcho, nesta sexta-feira (27) o sistema frontal avançou em direção a Santa Catarina, mas ainda eram registradas chuvas e trovoadas isoladas na Metade Norte.

Para este sábado e domingo, por sua vez, um sistema de baixa pressão provocará pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O prognóstico em questão vale para todo o Rio Grande do Sul.

Virada do mês

Já entre a segunda (30) e a terça-feira (1º), as instabilidades persistem, principalmente nas áreas Oeste, Centro e Norte. Apenas na região Sul do Estado deve ocorrer redução das chuvas, mas o tempo nublado deve persistir.

Na quarta-feira (2), a previsão dos meteorologistas da Seapdr é de que um sistema ciclônico atue sobre o Estado. A tendência é de que o fenômeno cause mais pancadas de chuva, acompanhadas de rajadas de ventos e descargas atmosféricas ao longo do dia.

Os totais de chuva mais significativos previstos deverão oscilar entre 80 e 120 milímetros nas Regiões das Missões, Depressão Central e na Serra do Nordeste. Nas demais áreas do Estado, os valores deverão variar entre 40 e 70 milímetros.

No relatório também estão disponíveis avaliações sobre as atuais condições das culturas de trigo, soja, milho e arroz. O documento completo pode ser consultado em agricultura.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

