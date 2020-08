Dicas de O Sul OSPA Live apresenta Beethoven e Schubert neste sábado

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Espetáculo será transmitido no canal do YouTube da orquestra. Foto: Divulgação Espetáculo será transmitido no canal do YouTube da orquestra. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A OSPA (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) apresenta na sua live semanal Beethoven e Schubert neste sábado (1º), às 17h. As exibições são transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da orquestra, sem a presença física do público. Os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Programa OSPA Live

Beethoven, L. van | Sonata op. 12, n. 1 em Ré M

Allegro con brio

Tema con variazioni – Andante con moto

Rondo – Allegro

Schubert, F. | Sonatina op. 137, n. 2 em Lá m

Allegro moderato

Andante

Menuetto – Allegro

Allegro

Apresentação

Emerson Kretschmer (Violino)

André Carrara (Piano)

Evandro Matté (direção artística)

