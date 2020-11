Dicas de O Sul Ospa Live chega à 30ª edição com repertório barroco para duo, trio e quarteto

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

Espetáculo tem obras de compositores barrocos e clássico para formação de câmara.

A Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) chega à 30ª edição do Ospa Live com aprendizados, adequações e conquistas, de forma online, em meio a um cenário pandêmico. Para celebrar a ininterrupção no ano em que completa 70 anos, neste sábado (21), às 17h, músicos da Orquestra e uma convidada atravessam a história da música e apresentam um programa com peças de câmara do período Barroco e Clássico. A apresentação inicia com o duo formado por Érico Marques (oboé) e Nayane Nogueira (piano), que executa Lascia Ch’io Pianga, do alemão Georg Friedrich Händel (1685-1759), e Concerto para Oboé, de Arcangelo Corelli (1653-1713).

O grupo composto por Brigitta Calonni (violino), Érico Marques (oboé), Ange Paola Bazzani (fagote) e Tácio César Vieira (violoncelo) interpreta Trio Sonata nº 3, de Jan Dismas Zelenka (1679-1745). Para o desfecho, Gabriel Polycarpo (viola) junta-se à violinista, ao oboísta e ao violoncelista com Quarteto Op. 7, nº 6, do compositor clássico Johann Baptist Vanhal (1739-1813). O espetáculo é transmitido ao vivo, pelo canal do YouTube da orquestra, diretamente da Casa da Ospa. A direção artística é do maestro Evandro Matté.

Sobre o Ospa Live

Projeto online da Orquestra, o Ospa Live busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia do coronavírus. Aos sábados, às 17h, músicos da orquestra e/ou convidados realizam apresentações, em grupos reduzidos, diretamente da Sala Sinfônica, na Casa da Ospa. As exibições são transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da Orquestra e pela plataforma #CulturaEmCasa, sem a presença física do público. Com direção artística de Evandro Matté, os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Sobre a Ospa

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Sedac (Secretaria de Estado da Cultura). Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Fraport Brasil. Os apoiadores da Temporada Artística são Sulgás e Sheraton Porto Alegre Hotel. A realização é da Fundação Ospa e Fundação Cultural Pablo Komlós.

Ospa Live

Quando: 21 de novembro de 2020, às 17h

Onde: Ao vivo, pelo canal do YouTube da Ospa, e pela plataforma #CulturaEmCasa

Programa:

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Lascia Ch’io Pianga

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto para Oboé

I. Prelúdio

II. Allemanda

IV. Gavotta

V. Giga

Érico Marques (oboé) e Nayane Nogueira (piano)

&

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)

Trio Sonata nº 3

I. Adagio

II. Allegro

III. Largo

IV. Tempo Giusto (Allegro)

Brigitta Calonni (violino), Érico Marques (oboé), Ange Paola Bazzani (fagote) e Tácio César Vieira (violoncelo)

&

Johann Baptist Vanhal (1739-1813)

Quarteto Op. 7, nº 6

I. Allegro

II. Adagio

III. Minueto

IV. Presto

Brigitta Calonni (violino), Érico Marques (oboé), Gabriel Polycarpo (viola) e Tácio César Vieira (violoncelo)

Evandro Matté (direção artística).

