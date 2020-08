O palestrante e fundador das Lojas Lebes, Otelio Drebes, desenvolveu um projeto para levar alegria aos gaúchos neste momento difícil de pandemia causada pelo novo coronavírus. No último sábado (22), ele lançou o Festival Encantar, que acontecerá totalmente online.

O festival de música contará com prêmios em dinheiro e será divido em duas categorias: Adulto e Kids (até 16 anos em 2020). O concurso é aberto a músicos e cantores amadores de qualquer estilo musical que morem no Rio Grande do Sul. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 13 de setembro, no site e enviar um vídeo de suas apresentações, sozinhos ou em dupla. Para mais informações acesse o regulamento.

Etapas e Prêmios

Após as inscrições, haverá uma seleção técnica de músicos, produtores e técnicos de áudio. A partir daí, a escolha se dará por voto popular, no mesmo site das inscrições.

Todos os classificados seguem para a segunda fase. Os 30 vídeos mais votados de cada categoria (60, no total) receberão R$ 300,00 cada, passando para a terceira fase. Na terceira fase, serão eleitos os três finalistas de cada categoria, que serão anunciados nas redes sociais (Facebook e Instagram) de Otelio Drebes.

Os primeiros, segundos e terceiros lugares das categorias Adultos e Kids serão definidos de acordo com o número de votos e anunciados na grande final que Otelio Drebes apresentará ao vivo, na sua página do Facebook, dia 22 de novembro.

Os prêmios serão, respectivamente, de R$ 6 mil, R$ 3 mil e R$ 1.500. E todos levam cestas básicas para serem entregues à instituição filantrópica que indicarem no momento da inscrição.