Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, as pessoas tiveram que se adaptar a uma nova rotina e alguns cuidados com a alimentação foram deixados de lado. Além disso, a ansiedade instigou muitos a encontrarem o “refúgio” na comida.

De acordo com a tutora do curso de Nutrição da Anhanguera de Alvorada, Jéssica Barros, é necessário escolher bem os alimentos de cada refeição. “Na maioria das vezes, a sociedade não compreende a diferença entre fome e vontade de comer. O que acaba refletindo na próxima refeição, onde instigados pela ansiedade, buscam várias opções não saudáveis”, explicou.

Conforme a pesquisa da Universidade Politécnica de Kwantlen, na Colúmbia Britânica, publicada em fevereiro, pessoas que ingerem menos de três porções por dia de frutas e vegetais possuem maior chance de sofrer com a ansiedade. A nutricionista concorda: “escolhas mais saudáveis mantém as pessoas mais ativas e saciadas, o que reflete diretamente na saúde. Como resultado, vamos aos poucos estabelecendo uma relação positiva com a alimentação equilibrada”, comentou Jéssica.

A nutricionista enfatiza ainda que a mudança de hábito pode começar com pequenos passos. Uma dica é aumentar o consumo de fibras, por exemplo, o que auxilia na saciedade e contribui naturalmente para um consumo menor de alimentos mais calóricos.