A Federasul se manifestou nesta terça-feira (25), contra o aumento de tributos. A entidade publicou em seu site, uma carta aberta aos gaúchos, no qual não concorda com a forma de arrecadação dos tributos.”Seria muito bem-vinda uma reforma que simplificasse a forma de arrecadar tributos, tornando menos complexa a rotina de milhares de empreendedores, melhorando o ambiente de negócios para manter aqui as empresas que estamos perdendo. Com ela poderíamos atrair novos investimentos para um mercado livre, para gerar empregos e oportunidades, aumentando a arrecadação pela expansão da economia, sem pesar sobre os ombros dos gaúchos. Mais do que um sonho possível, esta é uma meta que a Federasul persegue há décadas”, destacou a entidade.

Segundo a Federasul, o aumento de tributos, comunicado sob o título de Reforma Tributária, não contou com a participação da sociedade. Além disso, ele teria sido apresentado de um jeito e protocolado na Assembleia de outro. “Como que testando onde há menor resistência, vai tentando se impor sob regime de urgência, que vai resultar numa drástica elevação no custo de vida, em mais uma tentativa de retirada de renda de trabalhadores e da classe produtiva, para manter uma máquina pesada e ineficaz”, comentou a Federasul.

Desde março, algumas atividades econômicas classificadas como não essenciais, foram suspensas no estado gaúcho para diminuir a propagação do vírus. “Nossos governantes não ouviram, fecharam atividades com bandeiras vermelhas, proibiram o trabalho que leva dignidade às famílias e usaram a ajuda federal, em grande parte, para manter o próprio governo, enquanto as empresas morriam e junto com elas a arrecadação do Estado”, segundo a Federação.

Em relação aos impostos, a entidade disse: “não, não podemos aceitar, porque não suportaremos o aumento de impostos proposto no PL 184, mesmo que embalado num pacote dito inovador e moderno, que não passa de meras intenções, concedendo ao governo o poder de decidir fazer, o que hoje já poderia ter feito, como no caso do fim da DIFA e de inúmeras decisões judiciais que já deram razão aos contribuintes”.

Ainda, a Federasul sugeriu a aprovação do PL 185 e 186 e a necessidade de retirada ou veto do PL 184. “Para juntos produzirmos uma verdadeira Reforma Tributária após as restrições da pandemia, não para tapar o rombo de arrecadação, mas pensando no presente e no futuro do nosso Estado e da nossa gente”, concluiu.