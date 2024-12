Geral Pablo Marçal é elogiado em teste e fica mais perto de fechar com o SBT

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2024

Se tudo seguir com o planejado, Marçal será anunciado nos próximos dias como novo contratado para 2025. (Foto: Reprodução)

O coach Pablo Marçal foi muito bem avaliado por diretores do SBT que acompanharam os testes feitos por ele, no sábado (14), nos estúdios da emissora, em Osasco, na Grande São Paulo. Se tudo seguir com o planejado, Marçal será anunciado nos próximos dias como novo contratado para 2025.

Segundo informações da coluna Outro Canal, do portal de notícias UOL, Marçal foi o apresentador do novo formato do Casos de Família, que terá ares de tribunal de Justiça, formato que faz sucesso em programas familiares nos Estados Unidos. A gravação estava programada para este domingo (15), mas foi antecipada após pedido do canal.

Junto dele esteve Jojo Todynho, que também foi elogiada por seu desempenho como “juíza” do caso em questão. Marçal brincou com a plateia e encarou a gravação do chamado piloto como algo já sério. Quem viu, se empolgou com sua presença.

Marçal, que chegou de helicóptero, disse nas redes sociais que já é um contratado do SBT, mas não é bem assim. Ele ainda não assinou contrato, já que o novo Casos de Família não foi formalmente aprovado para virar um programa. No entanto, é uma questão apenas de tempo.

Marçal já tem apelo comercial. Como informou a coluna, dois patrocinadores já estão dispostos a anunciar no programa, caso haja sinal verde após a produção.

Um deles é a loja Havan, de Luciano Hang, que já patrocina outros programas da emissora, como o Domingo Legal, de Celso Portiolli. Hang também tem boa relação com a família Abravanel. A Havan tem Jojo Todynho como garota-propaganda.

Pablo Marçal quer a visibilidade de uma televisão para se manter em alta. Ele chegou a procurar a Band, mas a emissora do Morumbi rejeitou qualquer conversa devido a sua rejeição causada pela eleição de 2024.

Influenciador digital e empresário que foi candidato a prefeito de São Paulo na última eleição, ele publicou um vídeo em que aparece nas gravações de um programa no SBT. “Pablo chegando para seu primeiro dia de CLT no SBT”, diz a legenda. “Primeiro dia de trabalho no SBT”, comenta ele no vídeo. Em determinado momento, pede a crianças que “façam o M”, movimento com as mãos que chegou a ser seu slogan durante a campanha.

Entre as imagens, constam a chegada de Marçal de helicóptero à emissora, sediada em Osasco, sua interação com funcionários e momentos de bastidores no camarim e no estúdio da atração. “Qual o nome do meu programa no SBT?”, encerra.

Outro candidato à prefeitura em 2024, José Luiz Datena, foi contratado pelo SBT recentemente. Durante a campanha, ele e Marçal se envolveram em embates, incluindo o momento durante debate na TV Cultura em que Datena arremessou uma cadeira em Pablo.

2024-12-15