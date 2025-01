Política Pablo Marçal rebate Bolsonaro e diz que ex-presidente “só considera candidato quem é parente”

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

"Por que ele faria comentários de uma carta fora do baralho?", diz Marçal.

O empresário Pablo Marçal (PRTB) rebateu Jair Bolsonaro (PL) após o ex-presidente dizer que ele é “carta fora do baralho” na disputa pela Presidência em 2026. Marçal respondeu afirmando que Bolsonaro “só considera candidato quem é parente dele” para a sucessão presidencial de 2026.

Em entrevista à CNN Brasil, Jair Bolsonaro elogiou seu filho, Flávio Bolsonaro, e mencionou Michelle Bolsonaro como possível candidata da direita em 2026.

Questionado sobre a candidatura de Pablo Marçal, o ex-presidente disse: “Eu evito conversar sobre esse cara. É carta fora do baralho. (…) Tem um baita potencial, mas precisa se controlar.”

Após o episódio, Marçal rebateu as provocações do ex-presidente. “Carta fora do baralho de Bolsonaro, que está fora do jogo. Por que ele faria comentários de uma carta fora do baralho? O Bolsonaro só considera candidato quem é parente dele“, disse à CNN.

Candidato à prefeitura de São Paulo, o empresário Pablo Marçal ficou em terceiro lugar na disputa municipal e anunciou recentemente sua intenção de concorrer à Presidência em 2026. Antes da eleição municipal, Marçal e Bolsonaro eram próximos, com o empresário tendo apoiado publicamente o ex-presidente em 2022.

Ainda nesta semana, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB-SP) protagonizaram um embate nas redes sociais, evidenciando as divisões internas da direita, já voltadas à eleição presidencial de 2026.

Carlos Bolsonaro criticou Marçal por tentar se promover politicamente com imagens feitas nos Estados Unidos, enquanto seu pai, Jair Bolsonaro, foi impedido de viajar à posse de Donald Trump devido à retenção de seu passaporte, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Nas críticas, Carlos utilizou termos ofensivos.

“Farçal é o único cara que se diz de direita que tenta destruir Jair Bolsonaro desde 2018, mentindo dissimuladamente e dizendo que o apoia. São apenas fatos. De resto, qualquer um faz o que quiser. Trago apenas informações achadas por qualquer um. Os caras não dão ponto sem nó. Todos estão CARECAS de saber”, escreveu na publicação. “Sempre que Bolsonaro se destaca num momento positivo para o sofrido Brasil eles saem da toca unidos como a peça macaquinhos e os ‘inocentes os colocam nos holofotes de forma ingênua’ Confia!”, completou.

Com a repercussão do vídeo, Carlos fez uma série de posts sobre o tema. Em um deles, que depois foi excluído, ele afirmou que “o sistema não lança esse vídeo à toa como se fosse algo bacana e novidade”. “Eles sabem do que se trata. Eles somente querem esculhambar, usando inocentes e oportunistas, aproveitando mais uma cena. Está tudo redondinho com os deuses”, escreveu.

Apesar das provocações, Marçal decidiu não responder diretamente. “Vou poupá-lo”, afirmou por meio de sua assessoria. (Estadão Conteúdo)

