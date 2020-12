Rio Grande do Sul Pagamento do IPVA 2021 com desconto começa no dia 16 deste mês no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

A expectativa da Secretaria da Fazenda do RS é arrecadar R$ 3,1 bilhões com o IPVA 2021 Foto: Agência Brasil A expectativa da Secretaria da Fazenda do RS é arrecadar R$ 3,1 bilhões com o IPVA 2021. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A partir do dia 16 deste mês, proprietários de veículos já podem pagar o IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2021 com desconto no Rio Grande do Sul.

Quitar o tributo antecipado até 30 de dezembro também garante, além do desconto de 3% pela antecipação, o valor da UPF/RS (Unidade de Padrão Fiscal) nos patamares de 2020. Na virada do ano, haverá atualização do valor, estimada em 3,54%.

Segundo o governo, as vantagens podem ser ainda maiores para os proprietários de veículos que tiverem os descontos do Bom Motorista e do Bom Cidadão. Pagando antecipadamente em dezembro e com a soma de todos os descontos máximos disponíveis, é possível obter redução de 25,05% sobre o valor total do IPVA.

A frota gaúcha é de aproximadamente 7 milhões de veículos, sendo 53,1% tributáveis e 46,9% isentos. Entre as principais isenções, estão veículos com mais de 20 anos (cerca de 2,5 milhões) e cujo valor do imposto é inferior a 4 UPFs (uma UPF vale R$ 20,30).

As alíquotas incidentes sobre o valor dos veículos permanecem as mesmas, sendo 3% para automóveis e caminhonetes, 2% para motocicletas e 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e caminhonetes para locação.

Para definir o valor do tributo, é utilizado como base de cálculo o preço médio de mercado. Para veículos novos, vale como referência o preço da nota fiscal. Em média, o valor do imposto em 2021 terá redução estimada em 4,6% (depreciação da frota) para os cerca de 3,8 milhões de veículos tributáveis. O valor do tributo estará disponível para consulta antes de 16 dezembro, data do início do calendário de pagamento.

A expectativa da Secretaria da Fazenda é arrecadar R$ 3,1 bilhões com o IPVA 2021, valor que é repartido, automaticamente, 50% para o Estado e 50% para o município do licenciamento do veículo. Pelas estimativas da Receita Estadual, o período de pagamento antecipado, até 30 de dezembro, deve representar arrecadação bruta de cerca de R$ 900 milhões.

