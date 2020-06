Além do impacto que a medida pode ter no turismo, já que os suecos não poderão viajar para os países vizinhos durante a temporada de férias de verão que começa no hemisfério norte, a decisão repercute nos moradores das zonas fronteiriças.

Antes da crise sanitária, 3,5 milhões de pessoas em média atravessavam as fronteiras internas da UE diariamente, segundo dados do Parlamento Europeu. Entre eles, 1,7 milhão são trabalhadores que atuam e vivem nas regiões fronteiriças.

Turismo tenta se recuperar

Se os suecos não podem entrar nos países vizinhos, as autoridades locais tentam atrair turistas, mantendo suas fronteiras totalmente abertas para os visitantes europeus. Mas atualmente, os principais pontos turísticos de cidades, como a capital Estocolmo, continuam vazios.

“Em tempos normais, nessa época do ano, os moradores se sentem invadidos pelo número de turistas”, comenta Aron Abramsson, do serviço de turismo da cidade. “Mas agora é como se estivéssemos em um vilarejo. Algumas pessoas passeiam, mas está bem vazio”, avalia.