28 de setembro de 2020

Atriz fala sobre novo papel e debate realidade de influencers

Paloma Bernardi, 35 anos de idade, ampliou sua busca por conhecimento pessoal durante os dias em isolamento social, motivado pela pandemia do coronavírus. “A questão do autoconhecimento me ajudou muito nessa quarentena e isso me ajudou a compor minha nova personagem, Paula, que é uma digital influencer e fica ‘fora da casinha’”, afirmou a atriz sobre o papel na audiossérie #TdVaiFicar.

Na análise de Paloma, a realidade cotidiana não necessariamente é traduzida com posts. “Minha personagem é totalmente possível. As redes sociais colocam máscaras. Temos as mesmas dores, as mesmas questões para trabalhar. Problemas de família, problemas de família, mas as redes acabam mostrando apenas um fragmento. Na história, a Paula tem uma crise no relacionamento, tem falta de amor próprio, mas não é isso que mostra em suas publicações.”

Para gravar a audiossérie, a atriz não precisou sair de casa, respeitando as medidas de distanciamento. “Saí da zona de conforto. Para gravar, é preciso silêncio, justamente o que não tem aqui em casa (risos). Moro com meus pais, tem cachorro, periquito, minha avó… Meu pai colocava no jogo e eu ia lá pedir para que diminuísse o som. E ele: ‘mas já está tão baixinhooo…’ (risos). Para o trabalho sair, a gente tem que contar com a colaboração da família”, disse ela sobre os bastidores de #TdVaiFicar, que conta ainda com a participação do ator Dudu Pelizzari, seu namorado, no elenco.

Paloma afirma ainda que a pandemia trouxe mudanças no dia a dia, assim como trará novas perspectivas na dramaturgia. “Esse tema e este período que vivemos serão abordados de diferentes formas – seja em novelas, peças de teatro, audiosséries, documentários…”

Graduada na faculdade de Rádio e TV na Universidade Metodista de São Paulo, a atriz conta que para o trabalho atual resgatou conhecimentos dos tempos acadêmicos. “Me formei em Rádio e TV porque acho importante ter esse conhecimento de bastidores. Meu sonho sempre foi estar à frente das câmeras, ser atriz, mas o conhecimento teórico e técnico que tive foi importante”, disse.

