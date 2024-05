Saúde Pandemia de covid reduziu a esperança de vida em quase dois anos entre 2019 e 2021

Esperança de uma pessoa poder viver com boa saúde diminuiu 1,5 anos e ficou em 61,9 anos em 2021, mesmo nível de 2012. (Foto: Reprodução)

A pandemia de covid reduziu a esperança de vida em quase dois anos entre 2019 e 2021, revelou a Organização Mundial da Saúde (OMS), derrubando uma década de progresso. Entre 2019 e 2021, a esperança de vida global caiu 1,8 anos, para 71,4 anos, o nível de 2012, de acordo com o relatório anual da OMS sobre estatísticas de saúde global.

Da mesma forma, a esperança de uma pessoa poder viver com boa saúde diminuiu 1,5 anos e situou-se em 61,9 anos em 2021, mesmo nível de 2012.

“Em apenas dois anos, a pandemia de Covid-19 destruiu uma década de progresso na esperança de vida”, disse o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom. “É por isso que o novo acordo sobre pandemias” que os países membros da OMS estão negociando, “é tão importante”, afirmou.

Na opinião dele, o tratado pode servir “não só para fortalecer a segurança sanitária global, mas também para proteger os investimentos de longo prazo na saúde e promover a equidade dentro e entre os países”. A esperança de vida não diminuiu da mesma forma em todo o mundo durante a pandemia de covid, que ceifou milhões de vidas.

Segundo comunicado da OMS, as regiões das Américas e do Sudeste Asiático foram as mais afetadas, com uma diminuição da esperança de vida de aproximadamente 3 anos e da esperança de vida saudável de 2,5 anos.

Em contraste, a região do Pacífico Ocidental foi a menos afetada, com declínios de menos de 0,1 anos na esperança de vida e de 0,2 anos na esperança de vida saudável durante o mesmo período.

