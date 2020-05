Saúde Pandemia do coronavírus faz o Ministério da Saúde ampliar a campanha de vacinação contra a gripe

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

Estão previstas para chegar ao Rio Grande do Sul nos próximos dias 342 mil doses de vacina contra influenza.

O Dia de D de Vacinação Contra a Influenza, marcado inicialmente para o sábado (09), foi suspenso pelo Ministério da Saúde. Também foi prorrogado o início da próxima fase da Campanha Nacional de Vacinação, dividindo em duas etapas o público-alvo que ainda não havia sido contemplado. Assim, a estratégia de vacinação seguirá até 5 de junho, ganhando duas semanas a mais.

De acordo com o governo federal, a mudança se dá em função do momento atual de propagação da Covid-19 e da disponibilidade de vacinas pelo Instituto Butantan.

“Aumentando o tempo da campanha e dividindo mais os públicos que devem ir até os postos, diminuem-se também as aglomerações e possíveis contágios do coronavírus nesses ambientes”, afirma a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri.

Estados e municípios estão recebendo as doses da vacina da gripe de forma escalonada, a cada semana, conforme são produzidas pelo Instituto Butantan. A farmacêutica Tatiana Castilhos, da Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, informa que estão previstas para chegar ao Rio Grande do Sul nos próximos dias 342 mil doses de vacinas contra influenza.

Como ficou o calendário de vacinação depois das alterações: 11 a 17 de maio: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias; 18 de maio a 5 de junho: adultos de 55 a 59 anos, professores das escolas públicas e privadas.

Na primeira etapa da campanha, idosos e profissionais de saúde atingiram a marca de 100% da estimativa do público vacinado.

