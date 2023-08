Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 1 de agosto de 2023

Palácio Itamaraty

Presença confirmada

O Itamaraty confirmou nesta segunda-feira a presença do Brasil em uma reunião convocada pela Arábia Saudita para o próximo fim de semana visando discutir a guerra na Ucrânia. O encontro deve contar com a presença de representantes de ambas nações envolvidas no conflito, além de países convidados como EUA, Índia, Indonésia e Chile.

Chance zero

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que as chances do Planalto conceder o Ministério do Desenvolvimento Social ao Centrão tendem a zero. A pasta federal está entre os principais alvos de cobiça na Esplanada pelos partidos do espectro.

Negociações postergadas

Aliados do presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), afirmam que a conclusão das negociações com o presidente Lula para a entrada do partido no governo somente devem ser retomadas na segunda quinzena de agosto. O assunto será concluído quando o líder partidário retornar de uma viagem internacional.

Presente devolvido

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, optou por devolver uma onça dourada recebida nesta segunda-feira do ministro de Investimento da Arábia Saudita, Khalid Al Falih. A decisão foi tomada após orientação do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, em função da quebra de protocolo sobre a oferta de presentes de autoridades públicas ao governo brasileiro.

Presente devolvido II

Além da onça dourada dada a Haddad, o ministro saudita também presenteou o vice-presidente Geraldo Alckmin com uma estátua de camelo durante a visita ao Brasil. Assim como seu colega no Planalto, Alckmin anunciou que devolverá o presente.

Tempo integral

O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira a lei de criação do programa Escola em Tempo Integral. A proposta prevê uma série de repasses de recursos e assistência do governo federal aos estados e municípios para ampliar o número de matrículas na modalidade educacional.

Aberto a questionamentos

A defesa do ex-chefe do GSI, Gonçalves Dias, afirmou que ele pretende responder aos questionamentos dirigidos a ele na CPI do MST na Câmara. O militar será ouvido pelo colegiado nesta terça-feira, após ter o direito de ausência negado pelo STF.

Taxa SELIC

A previsão de anúncio do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre a atualização da taxa Selic nesta quarta-feira está rodeada de expectativas de queda. O percentual, atualmente em 13,75%, permanece inalterado desde agosto do ano passado.

Queda na inflação

O Boletim Focus do Banco Central desta segunda-feira apontou uma queda na previsão de inflação em 2023 para 4,84%. Apesar da redução, o índice permanece acima da meta de 3,25% estipulada pelo governo.

Reajustes à vista

A Petrobras informou em nota nesta segunda-feira que realizará eventuais reajustes no preço dos combustíveis. A companhia destacou que tem observado os desdobramentos do mercado internacional de petróleo e seus impactos sobre o mercado brasileiro, salientando que possíveis alterações podem ser realizadas, com respaldo de análises técnicas e independentes.

Entrega do PPA

O governador Eduardo Leite entrega nesta terça-feira à Assembleia Legislativa do RS o Plano Plurianual 2024-2027 do Estado. O documento estabelece as diretrizes, projetos e ações da administração pública gaúcha para os próximos quatro anos.

Apoio do BRDE

O BRDE encerra no dia 31 de agosto o prazo para que entidades interessadas em se beneficiar do apoio do banco através de leis de incentivo fiscal inscrevam seus projetos. São aceitas propostas já aprovadas para captação nas áreas cultural, social e esportiva voltadas a crianças, adolescentes e idosos.

Obras suspensas

Uma liminar concedida pela juíza Gabriela Dantas Bobsin, da 10ª Vara da Fazenda Pública, determinou a suspensão imediata das obras em execução no Parque Harmonia, em Porto Alegre. A decisão ocorre a partir de uma ação que denuncia diversos danos ambientais, paisagísticos e ao patrimônio cultural decorrentes dos trabalhos no local.

Obras suspensas II

A Procuradoria-Geral do Município anunciou que irá recorrer da decisão da Justiça sobre a suspensão das obras no Parque Harmonia. A gestão municipal alega que já forneceu os esclarecimentos necessários sobre a obra durante visita ao parque e também na entrega de documentação pelo Ministério Público Estadual e pela Comissão de Saúde da Câmara.

Pautas pendentes

A Câmara de Porto Alegre retoma as atividades nesta terça-feira com a realização de três reuniões de comissões da Casa. Para o segundo semestre os vereadores têm entre os principais temas pendentes de análise a concessão do DMAE, a licença-prêmio dos servidores da Capital e o regramento relacionado aos fundos municipais.

Concurso da PGM

As provas orais da quinta etapa do concurso público para o cargo de procurador municipal de Porto Alegre iniciaram nesta segunda-feira. O processo, que se estende até o fim da semana, consiste na argumentação dos candidatos sobre conhecimentos jurídicos envolvendo as disciplinas de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Municipal.

Feiras ecológicas

O secretário de Governança Local e Coordenação Política da capital gaúcha, Cassio Trogildo, integrou o time de palestrantes no Seminário de Agroecologia Urbana do Recife (PE) nesta segunda-feira. Ele apresentou temas relacionados à gestão e fiscalização das Feiras Ecológicas porto-alegrenses, destacando o interesse do poder público e feirantes em regulamentar o setor.

