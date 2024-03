Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 6 de março de 2024

Apesar de ileso em meio à crise envolvendo a Abin no início do ano, o diretor da agência, Luiz Fernando Corrêa, está com os dias contados à frente do órgão. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Saída iminente

Apesar de ileso em meio à crise envolvendo a Abin no início do ano, o diretor da agência, Luiz Fernando Corrêa, está com os dias contados à frente do órgão. O Planalto vem buscando um nome para substituí-lo no cargo, de modo a virar completamente a página após a polêmica envolvendo o uso ilegal de um software de espionagem pela instituição.

Bandeiras reduzidas

A Aneel aprovou nesta terça-feira a redução de até 37% nos valores das taxas extras cobradas na conta de luz quando o quadro de geração de energia apresenta menor desempenho no Brasil. A queda nas bandeiras tarifárias ocorre a partir do que o órgão chama de “cenário hidrológico favorável”, em paralelo à disponibilidade de energia renovável e diminuição do preço de combustíveis fósseis.

Crédito para motoristas

O governo federal pode avaliar nos próximos meses a criação de uma linha de financiamento para motoristas de aplicativos de transporte trocarem seus veículos. A possibilidade foi mencionada pelo presidente Lula na segunda-feira, pouco tempo depois do sindicato do segmento solicitar uma medida de apoio financeiro à categoria.

Desmilitarização ministerial

O Ministério da Defesa pretende avançar na primeira metade do ano com a realização de um concurso público para preencher cerca de 300 vagas na pasta. A ação ocorre em meio à estratégia do órgão em desvincular servidores cedidos pelas Forças Armadas, na esteira do número significativo de militares recentemente investigados pela PF.

Licença-maternidade

O STF deve julgar nesta quinta-feira uma ação sobre a concessão de licença-maternidade para mulheres não gestantes, que estejam em união estável homoafetiva com uma parceira grávida a partir de inseminação artificial. A discussão decorre de um caso proveniente do município de São Bernardo do Campo (SP), apresentado em 2019, o qual, caso avance, deve ter repercussão geral em todo o país.

Tramitação interrompida

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu nesta terça-feira barrar a tramitação da PEC das Drogas na Casa até que o STF conclua o julgamento sobre o porte e posse para uso pessoal. Mesmo sob pressão de lideranças da oposição, o parlamentar destacou a necessidade de aguardar a análise na Suprema Corte antes de votar a temática no plenário.

Renovação de equipe

O Ministério da Justiça nomeou nesta terça-feira Mário Luiz Sarrubbo como secretário nacional de Segurança Pública. Ao chegar em Brasília, no início desta semana, o agora ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo começou as tratativas para montar a nova equipe que integrará a pasta.

Concessão da Malha Sul

O vice-governador Gabriel Souza se reuniu nesta terça-feira em Brasília com o secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, para apresentar um conjunto de ações dos estados do Cosud voltadas ao setor. O líder gaúcho comunicou a criação de um grupo de trabalho pelo consórcio para dialogar sobre a renovação da concessão da Malha Sul, o qual o representante da pasta federal deve integrar as discussões.

RS no PAC

Ainda em Brasília, Gabriel Souza cumpriu agenda junto ao ministro das Cidades, Jader Filho, com quem dialogou sobre os projetos prioritários do RS a serem inseridos no PAC Seleções do governo federal. O vice-governador gaúcho pediu pela inclusão prioritária das obras do estado na iniciativa do Planalto, destacando o potencial das empreitadas para o desenvolvimento local.

Consulta pública

O governo gaúcho lançou nesta terça-feira, na Expodireto Cotrijal, uma consulta pública sobre a minuta de resolução que atualiza procedimentos de licenciamento ambiental para empreendimentos de irrigação no RS. De autoria da Câmara Técnica Permanente de Agropecuária do Consema, o texto visa qualificar os processos, dando prioridade a itens de real importância sobre impactos ambientais.

Anúncios para a Educação

O governador Eduardo Leite apresenta nesta quarta-feira a versão reformulada do programa Todo Jovem na Escola, voltado ao combate da evasão escolar no RS. O líder gaúcho deve também assinar os contratos das atas de registro de preço regionalizadas para manutenção de escolas da Rede Estadual, voltadas à agilização do atendimento de demandas.

Redução de riscos

O Grupo de Trabalho de áreas de riscos da prefeitura se reuniu nesta terça-feira com representantes da UFRGS e do Ministério das Cidades para dialogar sobre o Plano Municipal de Redução de Riscos da Capital. O encontro abordou os diferentes alinhamentos e encaminhamentos necessários para a execução do projeto, o qual iniciará pela região da Glória/Cascata.

Redução de riscos II

A prefeitura de Porto Alegre recebeu nesta terça-feira a comitiva da Holanda, que está de passagem pelo RS, para um encontro de estreitamento de laços com o país europeu. Dentre as pautas conjuntas discutidas, teve destaque o debate sobre a redução de riscos de alagamentos, tais quais os ocorridos na Capital no final de 2023.

Frota elétrica

Quatro novos ônibus elétricos devem ser incorporados até junho deste ano à frota de transporte coletivo que circula em Porto Alegre. Os veículos, fabricados pela Caio/Eletra, devem ser alocados para o atendimento das linhas 178.1 Praia de Belas e Integradora.

Energia renovável

O DMAE assinou na segunda-feira um contrato de aquisição de energia elétrica de fonte renovável no Ambiente de Contratação Livre. As treze novas unidades consumidoras, arrematadas em um leilão realizado em janeiro, devem viabilizar uma economia de R$48 milhões em gastos com energia até 2029, além de garantir a redução de aproximadamente 15 mil toneladas de CO2 liberadas na atmosfera.

Demandas do Extremo Sul

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Porto Alegre dialogou nesta terça-feira sobre a precarização da saúde e transporte no Extremo Sul da Capital. Moradores locais relataram ao colegiado problemas como o possível fim das lotações na região, a falta de estrutura dos postos de saúde e a necessidade de ampliação da rota das linhas transversais.

Panorama Político

