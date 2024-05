Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 26 de maio de 2024

(Foto: Lucas Leffa/Especial TP)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Saúde mental

Frente aos impactos da crise climática no RS sobre toda população gaúcha, as comissões de Saúde e de Trabalho da Câmara promovem nesta terça-feira uma audiência pública para dialogar sobre questões relacionadas à saúde mental no estado. O encontro deve ter foco especial na discussão de potenciais ações voltadas aos profissionais e voluntários que atuam em ações de resgate, acolhimento e reconstrução do estado.

Comboio de donativos

O Exército Brasileiro encaminhou mais um comboio de Brasília, com 22 viaturas, transportando cerca de 320 toneladas de donativos para o RS. O grupo, que terá outros dois veículos incorporados em Uberlândia (MG), deve chegar ao estado na tarde da próxima terça-feira.

Limpeza das escolas

Equipes do Exército tem auxiliado também na força-tarefa realizada em Porto Alegre para a limpeza das escolas atingidas pelas inundações. Além da mão-de-obra de militares, a Força Armada forneceu seis caminhões, dois tratores, kits de limpeza, lava-jatos e mangueiras de longo alcance para a higienização das unidades de ensino.

Dispensa estendida

O líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu prorrogar novamente a dispensa de presença obrigatória para os deputados do RS na Casa Legislativa. O registro biométrico facultativo foi estendido até o dia 29, possibilitando a participação remota dos parlamentares gaúchos nas sessões e reuniões do plenário.

Coordenação à distância

O presidente Lula publicou um decreto na sexta-feira que prevê que o ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, comandará a pasta em um gabinete lotado em Brasília. Além do chefe ministerial, o coordenador-geral e o coordenador permanecerão na capital federal, e o restante da equipe seguirá atuando em Porto Alegre.

Viagens possíveis

Apesar de seguir priorizando a participação em agendas internas, o presidente Lula pode viajar para sete países até o fim de 2024. Entre os principais destinos estão a cúpula do G7 na Itália, em junho, o encontro do Mercosul no Paraguai, em agosto, e a reunião dos Brics na Rússia, em outubro.

Viagens possíveis II

Há também a possibilidade de Lula visitar o Chile e a Bolívia em agosto, e os EUA no mês seguinte. Em novembro, dias antes da Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, o presidente deve participar da reunião do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, no Peru.

Câmeras corporais

O Ministério da Justiça anunciará na terça-feira uma portaria com diretrizes para o uso de câmeras corporais pelas polícias de todo o país. O documento deve reunir um conjunto de regras para utilização do equipamento, incluindo questões relacionadas ao armazenamento e utilização das imagens gravadas.

Restrições ao True Crime

A Comissão de Cultura da Câmara aprovou na última semana um projeto de lei que veda a possibilidade de lucro com a produção de obra intelectual sobre crimes para os autores de ações criminosas. A relatora do texto, deputada Bia Kicis (PL-DF), afirma que a medida visa garantir segurança jurídica para que não se produzam materiais culturais que lucrem com o resultado de atividades ilegais.

Sondagem eleitoral

O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, vem sendo sondado para uma eventual candidatura ao Senado em 2026. O ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, recém-filiado ao partido NOVO, está tentando convencer o aliado a participar da corrida eleitoral para a Casa Alta do Congresso.

Reforço de viaturas

O deputado Daniel Trzeciak (PSDB-RS) anunciou na sexta-feira o envio de uma emenda para aquisição de duas novas viaturas à Guarda Municipal de Pelotas. O parlamentar afirma que os veículos servirão como um “estímulo a mais” para os 60 agentes que estão iniciando a formação para integrar a corporação.

Proteção das crianças

A Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara validou na última semana um projeto de lei que institui a Política Nacional de Proteção Institucional à Criança e ao Adolescente. O texto estabelece a criação de um protocolo de comportamento ou código de conduta, além de mecanismos de escuta e participação ativa dos jovens nas ações voltadas para sua proteção.

Críticas nas redes

Detentor de números significativos de popularidade digital no mês de maio, o governador Eduardo Leite vem sendo alvo de uma série de menções negativas nas redes sociais. A ampliação no número de menções ao nome do líder gaúcho têm relação, em parte, com uma série de críticas de internautas sobre ações e decisões do líder estadual relacionadas à crise climática no RS.

Profissionalização logística

O governo gaúcho assumirá integralmente nas próximas semanas a gestão do centro de distribuição e auxílio aos municípios impactados pelas enchentes, localizado em Passo Fundo. A expectativa é de que o Executivo estadual contrate empresas com experiência em operação logística para profissionalizar o trabalho desempenhado no local.

Volta por Cima

Cerca de 32 mil famílias de 151 municípios atingidos pelas enchentes receberam na sexta-feira o repasse do segundo lote dos recursos previstos pelo programa Volta por Cima. A remessa soma aproximadamente R$80,1 milhões em auxílio financeiro distribuído entre parcelas de R$2,5 mil para cada núcleo familiar desabrigado ou desalojado.

Pedido de impeachment

O presidente da Câmara de Porto Alegre, Mauro Pinheiro (PL), deve apresentar na sessão plenária desta segunda-feira o pedido de impeachment protocolado contra o prefeito Sebastião Melo. O texto, encaminhado pela União das Associações de Moradores da Capital, acusa o líder municipal de negligência no cuidado das Estações de Bombeamento e do sistema de drenagem urbana do município.

Panorama Político

