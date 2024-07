Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 4 de julho de 2024

Alguns aliados e auxiliares de Lula têm pressionado o presidente a antecipar a indicação do sucessor de Campos Neto.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Indicação aguardada

Alguns aliados e auxiliares de Lula têm pressionado o presidente a antecipar a indicação do sucessor de Campos Neto à frente do Banco Central. Mesmo com as constantes sugestões, a expectativa é de que o líder do Planalto anuncie o nome para a autarquia somente depois das eleições municipais em outubro.

Candidatura à vista

Alvo de recentes elogios do presidente Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sinalizou que poderá concorrer a uma vaga no Senado pela Bahia em 2026. Apesar de confirmar a possibilidade, o líder ministerial pontua que deve dialogar com o chefe do Planalto antes de tomar qualquer decisão sobre a potencial candidatura.

Clima Participativo

A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, e o ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, vão cumprir um roteiro em todos os biomas brasileiros para recolher sugestões para a elaboração do Plano Clima Participativo. O documento definirá as estratégias nacionais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que causam o aquecimento global, e promoverá a adaptação do país aos impactos das mudanças climáticas.

Débitos quitados

O governo federal anunciou nesta quarta-feira a quitação de R$ 847 milhões em débitos com órgãos internacionais durante o primeiro semestre de 2024. Do valor total, R$ 325 milhões são referentes à quitação integral da contribuição regular do país à ONU.

Apoio paterno

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve aproveitar a passagem pela Conferência de Ação Política Conservadora em Balneário Camboriú (SC), no próximo sábado, para formalizar apoio à pré-candidatura de seu filho Jair Renan. O “04” do ex-mandatário, que concorrerá ao cargo de vereador no município, deve aproveitar a presença do pai para fazer visitas e pré-campanha, nos limites da lei eleitoral.

Sobretaxação de armas

O setor armamentista do país entrou na mira do grupo de potenciais alvos do “imposto do pecado”, discutido pelo grupo de trabalho que analisa o texto da regulamentação da reforma tributária. A sobretaxação do setor, prevista no texto original da PEC da reforma, havia sido derrubada por parlamentares do PL.

Consenso necessário

O líder da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já sinalizou a pessoas próximas que o relatório final do projeto da reforma tributária sobre os itens de consumo somente será apresentado quando houver consenso geral sobre o texto. O chefe parlamentar, que vem se empenhando para avançar com o material, deseja evitar que alterações sejam realizadas de “última hora” no conteúdo da medida.

Retomada da Cultura

Em visita ao Mercado Público de Porto Alegre nesta quarta-feira, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, anunciou um pacote de R$60 milhões para a retomada do setor no RS. O montante integra medidas emergenciais para projetos culturais, incentivo a atividades e projetos, fomento à pesquisa, entre outras ações.

Votação adiada

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara decidiu adiar a votação do projeto de lei que aumenta a pena para estupradores no Brasil. O texto havia sido pautado pela presidente do colegiado, deputada Caroline De Toni (PL-SC), na esteira da repercussão negativa no entorno do “PL do Aborto”.

PEC das Guardas

Os parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovaram nesta quarta-feira a PEC que inclui as guardas municipais e agentes de trânsito nos órgãos que compõem a segurança pública. A proposta, que viabiliza o repasse de recursos federais às categorias, segue agora para votação no plenário da Casa.

Política de Cuidados

O senador Paulo Paim (PT-RS) será o relator no Senado do projeto de lei do governo federal que trata da Política Nacional de Cuidados. A iniciativa visa garantir o acesso ao cuidado de qualidade aos que necessitam, além de melhores condições de trabalho para os profissionais e não remunerados que atuam cuidando de pessoas.

Doação de eletros

A Secretaria de Desenvolvimento Social do RS receberá nesta semana a doação de 1,5 mil kits de eletrodomésticos doados pelas empresas State Grid, CPFL Energia e RGE. Os donativos serão encaminhados aos municípios gaúchos que manifestaram interesse perante edital de chamamento publicado pela pasta estadual.

Incentivo ao social

A RGE encaminhará R$ 6,25 milhões ao Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Social e Produtiva para incentivo a projetos de assistência e desenvolvimento social no RS. O aporte será formalizado nesta quinta-feira a partir da assinatura de um termo de compromisso junto ao governo do Estado.

Centro de Acolhimento

O governo gaúcho inaugura nesta quinta-feira o primeiro Centro Humanitário de Acolhimento do RS, instalado em Canoas. O espaço, que será o primeiro dos três em construção, deve receber inicialmente cerca de 300 pessoas desalojadas pelas enchentes de maio.

Vistoria em POA

A Promotoria de Justiça de Habitação e Defesa da Ordem Urbanística de Porto Alegre realizou nesta semana uma vistoria em seis pontos das casas de bombas da área central da capital gaúcha e no Muro Da Mauá. Acompanhados de representantes do DMAE e da Procuradoria do Município, promotores do MPRS inspecionaram os locais onde teria ocorrido o solapamento do sistema de proteção contra as cheias.

Melhorias em mobilidade

A vice-presidente de Mobilidade Urbana da Frente Nacional de Prefeitos, Fátima Daudt, apresentou nesta quarta-feira um conjunto de propostas da entidade ao ministro das Cidades, Jader Filho. Entre as pautas expostas, a prefeita de Novo Hamburgo destacou projetos de recursos para o transporte público coletivo, com foco na renovação e na descarbonização da frota de ônibus.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Panorama Político

