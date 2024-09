Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 1 de setembro de 2024

(Foto: Mauricio Tonetto / Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Fogo aliado

Apontado entre os favoritos de Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vem sendo alvo de inúmeras críticas nos bastidores da Esplanada. Algumas lideranças ministeriais descrevem o colega como antipático e reclamam de falhas na execução de seu cargo que causam danos significativos ao governo.

Mercado nervoso

O presidente Lula queixou-se na última semana sobre as reações do mercado em relação aos anúncios de políticas sociais pelo governo. O chefe do Executivo reclama que, toda vez que são lançadas iniciativas para os pobres no país, “o mercado fica nervoso”.

IA no Banco Central

O Banco Central anunciou na última semana a criação de um grupo para discutir o uso de inteligência artificial na autarquia monetária. Formado por servidores da casa, o núcleo deve auxiliar a instituição a dar celeridade na integração da ferramenta tecnológica em seus processos de negócio.

Possibilidade distante

Apesar da ampla repercussão no entorno do atrito entre o ministro do STF Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk, lideranças do Senado veem como distante a possibilidade do pedido de impeachment do magistrado avançar. Aliados de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente da Casa, sinalizaram que o chefe parlamentar permanece contrário a pautar um processo do gênero no plenário.

Cortes preocupantes

Diplomatas brasileiros temem o avanço de eventuais problemas que podem surgir a partir do recente corte de repasses às embaixadas e consulados-gerais anunciado pelo Itamaraty. Servidores da categoria reclamam, entre outras questões, do atraso no pagamento do auxílio-moradia, que tem dificultado significativamente suas estadias no exterior.

Inclusão no mercado

O Senado validou na última semana uma proposta que estabelece prioridade no atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista pelos agentes de integração do mercado de trabalho. Enviada para análise da Câmara, a proposta estabelece que os responsáveis por seleções busquem e captem vagas de estágio adequadas ao perfil desses candidatos.

Migração interna

Os parlamentares da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados reúnem-se nesta segunda-feira, a pedido do senador Paulo Paim (PT-RS), para debater a Política Nacional para Deslocados Internos. Proposta na esteira da recente onda migratória interna gerada pela catástrofe climática no RS, a discussão abordará as motivações e reflexos de movimentações do tipo para o país.

Caravana de Direitos

A comissão temporária do Senado que acompanha o enfrentamento da calamidade no RS debaterá na terça-feira a evolução das atividades da Caravana de Direitos no Estado. A iniciativa está percorrendo 111 municípios gaúchos, para auxiliar a população atingida pelas enchentes no acesso aos benefícios dos programas de reconstrução e demais direitos.

Regulamentação em debate

Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos realizarão uma nova rodada de discussões sobre a reforma tributária nesta quarta-feira, com foco nos impactos da regulamentação nos setores de comércio e serviços. O colegiado segue avançando com um ciclo de debates, coordenado pelo senador Izalci Lucas (PL-DF), para abordar os reflexos do primeiro projeto que trata da regulação do processo.

Seguranças nas escolas

A proposta que torna obrigatória a presença de um profissional de segurança em ambiente escolar, para atuar no controle das entradas e saídas, retorna nesta terça-feira à pauta da Comissão de Segurança Pública do Senado. O texto, que já recebeu relatório favorável do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), permite aos profissionais identificar e revistar alunos com comportamento alterado, avaliar situações suspeitas e perceber a presença de pessoas estranhas nos arredores das escolas.

Transparência de processos

A Comissão de Agricultura da Câmara validou o projeto de lei que obriga o governo federal a publicar na internet todos os atos normativos relacionados à defesa agropecuária, incluindo os oriundos de acordos internacionais. O texto, que segue para análise de demais comissões, prevê que a plataforma de divulgação permita buscas detalhadas e a geração de relatórios, além da exportação de dados sobre os processos.

Cobrança enérgica

O presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, Marcos Tang, realizou um discurso enérgico na solenidade de abertura da Expointer, na sexta-feira, cobrando medidas do Poder público para o agronegócio gaúcho. Ao lado de representantes do governo estadual e federal, o líder agropecuário destacou que o setor está cansado de “tosa de porco, com muito grito e pouca lã”, e exigiu ações concretas para a recuperação do segmento.

Medalha Assis Brasil

O governador Eduardo Leite concedeu na sexta-feira a medalha Assis Brasil ao presidente do Simers e da Fiergs, Claudio Bier. A honraria, concedida a personalidades que tenham se destacado por serviços de excepcional mérito na agricultura e na pecuária gaúcha, reconhece o trabalho do homenageado no setor de máquinas agrícolas, o qual esteve entre os protagonistas da Expointer 2024.

Assentamento Legal

O Executivo estadual assinou na última semana, de forma inédita, o decreto que institui o programa Assentamento Legal no RS. O projeto pretende incentivar a regularização fundiária rural no Estado, através da entrega da outorga de título definitivo, para os beneficiários dos assentamentos no território gaúcho.

Painel de preços

A Receita Estadual lançou na última semana uma plataforma virtual para divulgar os preços de alimentos no varejo em todas as regiões do RS. Intitulada “Painel de Preços Dinâmicos”, a ferramenta reúne valores de um grupo de 49 produtos, que representam 98% da cesta de consumo de alimentos dos gaúchos.

brunolaux@pampa.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

