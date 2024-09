Colunistas Presidente da OAB/RS Leonardo Lamachia assina com a OAB nacional petição dirigida ao STF questionando decisão do ministro Alexandre de Moraes

Por Flavio Pereira | 31 de agosto de 2024

Presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia assinou a petição da OAB nacional questionando decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF Foto: Divulgação/Diego Mendes/OABRS Foto: Divulgação/Diego Mendes/OABRS

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Segundo a petição protocolada no Supremo Tribunal Federal, “a aplicação da multa diária às pessoas naturais e jurídicas de forma ampla e generalizada representa grave afronta à Constituição”.

O presidente da OAB gaúcha, Leonardo Lamachia, esclareceu ainda, que assinou a petição do Conselho Federal da OAB dirigida ao Supremo Tribunal Federal questionando a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou, sem o devido processo legal, a aplicação de multa de R$ 50 mil a todas as cidadãs e a todos os cidadãos do país que usarem VPN ou outros mecanismos para acessar a plataforma X, também conhecida como Twitter. A decisão questionada está no bojo da petição (PET N. 12.404/DF) do ministro Alexandre de Moraes.

O teor da petição da Ordem dos Advogados

“Há muito, a Ordem gaúcha vem denunciando excessos do STF em decisões que violam o devido processo legal e as prerrogativas da advocacia”, afirmou o presidente Leonardo Lamachia.

Conforme destacado na petição, assinada pelo presidente do CFOAB, Beto Simonetti e pelo presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, a aplicação da multa diária às pessoas naturais e jurídicas de forma ampla e generalizada representa grave afronta aos direitos fundamentais consagrados na Constituição e só pode ocorrer após assegurados o contraditório e a ampla defesa – jamais de forma prévia e sumária.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Presidente da OAB/RS Leonardo Lamachia assina com a OAB nacional petição dirigida ao STF questionando decisão do ministro Alexandre de Moraes

