Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 27 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

De volta às urnas

Eleitores de 51 municípios brasileiros retornam às seções eleitorais neste domingo para votar no 2º turno das eleições municipais. No RS, cidadãos de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria vão às urnas para a segunda etapa do pleito.

Abstenção em foco

O Tribunal Regional Eleitoral do RS pretende realizar um evento em 2025 para debater alternativas de redução da abstenção nas eleições. No primeiro turno dos pleitos municipais deste ano, cerca de 23,69% dos eleitores gaúchos não compareceram às urnas.

Abstenção em foco II

A abstenção de eleitores no primeiro turno alertou também o Tribunal Superior Eleitoral, frente aos cerca de 33,8 milhões de brasileiros que não compareceram às seções eleitorais no dia 6 de outubro. A presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, pretende promover uma avaliação sobre em quais locais do país a ausência dos eleitores foi maior e os motivos que levaram a isso.

Apoio militar

Três das 51 cidades que terão segundo turno das eleições municipais neste domingo contarão com apoio das Forças Armadas para garantir a segurança no pleito. Atendendo à solicitação do TSE, um total de 2,3 militares serão empregados para apoiar os municípios de Manaus (AM), Fortaleza (CE) e Caucaia (CE).

Blitz da telefonia

O Ministério das Comunicações e a Anatel trarão a Porto Alegre na próxima terça-feira a “Blitz da Telefonia Móvel”. Ao longo da semana, a ação deve visitar 23 pontos da Capital, com o objetivo de medir a qualidade do sinal e a velocidade de conexão 4G e 5G das três maiores operadoras do país.

CLT no aplicativo

O Supremo Tribunal Federal agendou para dezembro uma audiência pública para discutir a possibilidade ou não do reconhecimento de vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo de transporte e a plataforma intermediadora. Convocado pelo ministro Edson Fachin, o encontro ocorrerá em meio à análise de um recurso da Uber do Brasil que questiona decisão do TST a qual reconhece requisitos da CLT na relação de trabalho.

Oficialização de apoio

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve oficializar nesta semana o apoio à candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP) à presidência do Senado. Apesar dos rumores sobre a possibilidade da sigla lançar candidatura própria ao pleito, a ideia não ganhou força entre os membros da cúpula da legenda.

Diversificação de agendas

Frente à quebra de expectativas de lideranças da esquerda com os resultados no primeiro turno das eleições municipais, ministros ligados ao Centrão sugeriram ao presidente Lula ampliar a diversificação de suas agendas. Mencionando o recente encontro do presidente com lideranças evangélicas, os líderes da Esplanada sugerem a realização de encontros com partes que não estejam necessariamente ligadas ao PT.

Depoimento à PF

Alvo de uma operação de busca e apreensão na última semana, o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) prestará depoimento à PF no dia 1º de novembro. O parlamentar bolsonarista deve ser questionado sobre indícios de um suposto esquema de desvio de recursos públicos da cota parlamentar executado em seu gabinete na Câmara.

GLO para o G20

O Planalto está estudando a possibilidade de editar um decreto de Garantia da Lei da Ordem na cidade do Rio de Janeiro para a Cúpula do G20. A avaliação ocorre frente à repercussão dos recentes atos de violência ocorridos na cidade, de modo a garantir a segurança no evento, a ser realizado entre os dias 18 e 19 de novembro.

Renovação de equipamentos

O Ministério da Saúde pretende substituir ao menos 56 equipamentos de radioterapia obsoletos em diferentes hospitais do país em meio à nova fase do Plano de Expansão da Radioterapia no Sistema Único de Saúde. O projeto, que conta com recursos do novo PAC do governo federal, visa aprimorar e estender o acesso ao tratamento do câncer no Brasil.

Erradicação da pobreza

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado discutirá na quarta-feira o projeto do senador Paulo Paim (PT-RS) que institui uma “linha oficial de pobreza”, destinada a indicar o rendimento mínimo necessário para que um grupo familiar possa suprir suas necessidades vitais. A matéria determina ainda que o governo federal deverá definir metas progressivas para erradicação e diminuição das desigualdades socioeconômicas no país.

Ampliação de exames

A Secretaria Estadual da Saúde assinou um convênio na última semana junto ao município de Rolante para o repasse de R$981,1 mil ao hospital da cidade, destinado à aquisição e instalação de um tomógrafo computadorizado. O equipamento deve reforçar a realização de exames de imagem na região do Vale do Paranhana, viabilizando cerca de 300 atendimentos do gênero por mês.

Encontro de Legislativos

A Escola do Legislativo da Câmara de Porto Alegre está com inscrições abertas até o dia 15 de novembro para o II Encontro das Câmaras Municipais do RS. Centrado na temática “Os caminhos da Reconstrução”, o encontro deste ano deve reunir representantes dos Legislativos de diferentes cidades gaúchas para a troca de experiências e busca de soluções para desafios comuns.

EmpregarRS

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e o Shopping Total promoverão em Porto Alegre, entre os dias 5 e 8 de novembro, a 9ª edição do EmpregarRS. Considerado a maior feira de empregabilidade do território gaúcho, o evento deste ano deve contar com a participação de 30 empresas na promoção de entrevistas de emprego, destinadas ao preenchimento de mais de 2 mil postos de trabalho.

Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-596/

Panorama Político

2024-10-27