Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 29 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação/PRF)

Restabelecimento da PRF

Dirigentes do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do RS solicitaram apoio da Comissão de Segurança da Assembleia gaúcha nessa quinta-feira para a liberação de recursos do governo destinados à reconstrução de unidades operacionais atingidas pelas enchentes. Articulados pelo deputado Leonel Radde (PT), os policiais relataram que o Executivo federal destinou um crédito extraordinário de R$ 27 milhões para o restabelecimento dos centros de operação, mas que temem que o montante, pendente de repasse, não seja executado até o final do ano. Os representantes sindicais convidaram os deputados do colegiado para uma visita técnica às unidades avariadas, de modo a reforçar o apelo pela liberação de recursos.

Recursos pendentes

O vice-presidente da Assembleia Legislativa Paparico Bacchi (PL) tornou a cobrar o Executivo gaúcho sobre o repasse de recursos dos fundos estaduais da Vitivinicultura, do Leite e da Erva-mate, que solicitou em junho deste ano, para mitigar os impactos das enchentes de maio e retomar a normalidade nas respectivas cadeias produtivas do Estado. O deputado argumenta que a produção agrícola gaúcha já perdeu muito tempo com o impasse, que persiste desde a catástrofe climática, enquanto o recurso existe e pode ser empregado para ajudar os agricultores. “O RS vive duas realidades: a realidade das redes sociais, onde tudo está acontecendo na sua mais pura normalidade e ostentação, e a realidade do povo, onde falta ajuda do Governo do Estado, para resolver a situação dos nossos produtores rurais”, afirma Paparico.

Produção agroecológica

Presente no Seminário Estadual de Desenvolvimento Territorial, Pecuária Familiar e Agroecologia, promovido nesta semana pela FETAG-RS, o deputado Elton Weber (PSB) abordou a atual expansão da pecuária de corte no Estado, destacando seu potencial de rentabilidade como alternativa ao produtor que abandonou a pecuária leiteira por seu baixo resultado econômico. O parlamentar afirmou também que, em paralelo à articulação de medidas para o setor, vem trabalhando por recursos para programas que visem a recuperação de campo nativo no Estado. “Temos que produzir respeitando os biomas e atendendo à demanda crescente do consumidor neste viés agroecológico”, destaca Weber.

Licitação rodoviária

A Assembleia gaúcha promoverá no dia 9 de dezembro uma audiência pública conjunta com a Câmara dos Deputados para debater o encerramento do contrato de concessão das BRs 116 e 392, que compõem o Polo Rodoviário de Pelotas. Mobilizada pelo deputado Marcus Vinícius (PP), a reunião pretende discutir os impactos e o futuro das rodovias administradas pela concessionária Ecosul, cujo contrato, que expira em abril de 2026, não será renovado. Marcus afirma que o encontro servirá para alinhar a nova licitação às demandas regionais, priorizando tarifas mais acessíveis e investimentos em infraestrutura. “Estamos tratando de um serviço essencial para a economia do RS. Precisamos garantir que a nova concessão contemple tarifas justas e os investimentos necessários para a região”, destaca Marcus.

Incentivo ao ENEM

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) protocolou nesta semana, no Legislativo gaúcho, um projeto de lei que beneficia os alunos da rede pública de ensino com o Programa CNH Social, desde que comprovem a participação em pelo menos um ENEM nos últimos dois anos. Atualmente, a iniciativa permite o acesso ao benefício aos participantes de programas públicos e oficiais de transferência de renda, assim como aos alunos da rede pública de ensino com bom desempenho escolar. Para Victorino, o condicionamento da participação no projeto à realização do Exame Nacional do Ensino Médio deve diminuir a ausência dos estudantes gaúchos no certame, em resposta à abstenção recorde de alunos do Estado na edição deste ano.

