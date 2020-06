Mundo Papa comemora volta de peregrinos ao Vaticano

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Francisco disse que a pandemia de coronavírus evidenciou a necessidade de proteger refugiados. Foto: Divulgação/Santa Sé Francisco disse que a pandemia de coronavírus evidenciou a necessidade de proteger refugiados. (Foto: Divulgação/Santa Sé) Foto: Divulgação/Santa Sé

O papa Francisco comemorou neste domingo (21) o retorno dos peregrinos à Praça São Pedro para seu tradicional Angelus, mensagem do líder católico da janela do Palácio Apostólico no primeiro dia da semana.

“Saúdo todos vocês, caros fiéis romanos e peregrinos vindos de várias partes da Itália. Agora se começa a ver os peregrinos! Até de outros países, alguns, vejo algumas bandeiras ali”, disse o papa.

Os fiéis estavam espalhados pela Praça São Pedro, respeitando as medidas de distanciamento e sob os olhares atentos das forças de segurança.

A mensagem dominical do Pontífice voltou a reunir pessoas presencialmente apenas em 24 de maio, após dois meses e meio de quarentena, mas as fronteiras entre as regiões da Itália só foram reabertas em 3 de junho, e as europeias, no último dia 15.

Durante o Angelus deste domingo, Francisco disse que a pandemia de coronavírus evidenciou a necessidade de proteger refugiados.

“Convido-os a se unir a mim na oração por um renovado compromisso de todos em favor da efetiva proteção de cada ser humano, principalmente daqueles obrigados a fugir”, afirmou.

Durante a pandemia, o papa celebrou suas mensagens dominicais da Biblioteca do Palácio Apostólico.

