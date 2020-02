Armando Burd Para saber e avaliar

Por Armando Burd | 22 de fevereiro de 2020

Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, aponta grande risco para os pequenos produtores rurais na reforma tributária. (Foto: Gabriela Korossy/Câmara dos Deputados)

Não deve haver um contribuinte de impostos que não queira conferir a planilha dos veículos da frota oficial do Estado. Quantos são, quilometragem rodada por mês e consumo de gasolina já bastariam.

Chegou ao limite

O Estado precisa assumir o papel indelegável de árbitro dos interesses da sociedade à qual deve servir. Não dá mais para a população continuar contribuindo e mantendo a máquina administrativa sem receber serviços adequados.

Após muito tempo

A Assembleia Legislativa começa a entender a via sinuosa para solução da crise financeira sem precedentes do Estadossauro.

Diagnóstico

O sonho das forças que se unem aos partidos de oposição, buscando o terceiro turno, é condenar o país à inação e o Congresso à paralisia.

É pedir muito?

Não é preciso pagar pesquisas caras para concluir: o principal desejo dos brasileiros é ver o país com desenvolvimento sustentável e capaz de reverter a arrecadação de tributos em investimentos, que melhorem as condições de vida.

Irão voar

Faltam 12 dias para a abertura da janela. De 5 de março a 3 de abril, vereadores poderão trocar de sigla sem a perda do mandato. A lei eleitoral de 1995 garante a desfiliação durante os 30 dias que antecederem o prazo final para ingresso em partidos.

Tentativa de freio na picaretagem

A Câmara dos Deputados analisa projeto de lei que cria regras especiais de abertura, movimentação e fiscalização de contas de depósito para arrecadação de valores destinados a campanhas solidárias. Pode não resolver totalmente, mas inibirá casos de fraudes de espertalhões.

Para dar os rumos

A comissão mista do Congresso, que analisará a reforma tributária, tem 50 integrantes. Dois são do Rio Grande do Sul: deputados federais Ronaldo Santini e Fernando Melchiona.

O que vem por aí

Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, alerta: os pequenos produtores rurais serão afetados por projetos de emendas constitucionais, que elevam as alíquotas em mais de 40 por cento. Cerca de 1 milhão de produtores, hoje enquadrados como pessoas físicas, ficariam equiparados à pessoa jurídica para fins tributários e passariam a ser onerados com alíquota de 25 por cento. “Será a falência do agronegócio no país”, avisa Maciel.

Radiografia

Brasília não é o Brasil. Há décadas, o que se passa nos gabinetes e salões da capital não se assemelha aos locais onde o país é construído com iniciativa e muito trabalho.

Difícil entender

Princípio ignorado pela maioria dos governantes: para saber onde estamos temos de olhar mais longe, mas para sair temos de olhar mais perto.

Mera ilusão

Com as campanhas se aproximando, serão ouvidos incontáveis discursos de candidatos às prefeituras, dizendo que “vamos começar tudo de novo”. Impossível. Não há ano zero na administração pública. A maioria assumirá, herdando as finanças em situação falimentar.

Há 35 anos

A 22 de fevereiro de 1985, o Banco Central decidiu pagar todos os cheques administrativos do Sulbrasileiro, emitidos até o começo daquele mês. Porém, não cumpriu a promessa de entregar ao governo do Rio Grande do Sul dados sobre o banco em dificuldades. As aplicações no over atingiam 1 trilhão de cruzeiros, a maioria sem lastro real.

Terra de ninguém

É assustador: nas últimas 48 horas, ocorreram 51 assassinatos no Ceará. Em fevereiro do ano passado, foram 164 homicídios.

No alvo

Ibsen Pinheiro dizia: “As empresas estatais foram privatizadas através do corporativismo.”

Não faltará conteúdo

Ao final do ano poderá ser editada a Antologia dos Sustos na gestão pública brasileira.

