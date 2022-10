Colunistas Parecido não é igual

Por Dad Squarisi | 23 de outubro de 2022

(Foto: Reprodução)

Ops! Pronúncias iguais, mas grafias e significados pra lá de diferentes. Safar-se incólume de tão delicadas questões exige intimidade com a língua — conhecer classes de palavras e empregos. Quer ver?

Acerca de

É locução prepositiva. Locução porque tem mais de uma palavra. Prepositiva porque funciona como preposição e termina com uma preposição (de). O trio significa sobre, a respeito de: Pronunciou-se acerca da oscilação do dólar. Confessou ter dúvida acerca do assunto.

Cerca de

Quer dizer aproximadamente: Recebeu cerca de R$ 500. Na manifestação havia cerca de mil pessoas.

Há cerca de

Indica contagem de tempo passado (faz aproximadamente): Viajou há cerca de dois meses. A decisão do Senado ocorreu há cerca de uma semana.

A cerca de

Exprime tempo futuro: Viajará daqui a cerca de seis meses. A cerca de dois anos das eleições, candidatos estão em plena campanha.

Cerca

Também pode ser substantivo. É a divisória que separa um jardim de outro, um terreno de outro, um quintal de outro: A cerca da minha casa é coberta de flores. A meninada pula a cerca pra pegar fruta na casa do vizinho.

Verbo elitista

Um verbo cheio de caprichos é o acontecer. Elitista, ele tem poucos empregos. E quase nenhum amigo. Mas, por capricho do destino, os colunistas sociais o adotaram. A moda pegou.

Tudo acontece. Até pessoas: Neymar está acontecendo na Europa. O casamento acontece na catedral. O show acontece às 22h. E por aí vai.

O verbo deixa mal quem abusa dele. Diz que o atrevido sofre de pobreza de vocabulário. Para não cair na boca do povo, só há uma saída. Empregá-lo na acepção de suceder de repente.

Acontecer dá sempre a ideia do inesperado, desconhecido: Caso acontecesse a explosão, muitas mortes poderiam ocorrer.

Boa companhia

O verbinho sente-se muito bem com os pronomes indefinidos (tudo, nada, todos), demonstrativos (este, isto, esse, aquele) e o interrogativo que: Tudo acontece no feriado. Aquilo não aconteceu por acaso. O que aconteceu?

Barrados

Não use acontecer no sentido de ser, haver, realizar-se, ocorrer, suceder, existir, verificar-se, dar-se, estar marcado para. Busque saídas.

Uma delas é substituir o verbo: O show acontece (está marcado para) às 21h. O festival aconteceu (realizou-se) no ano passado. Acontecem (ocorrem) casos de prisão de inocentes nas batidas policiais. O vestibular está previsto para acontecer em dezembro (previsto para dezembro). Não aconteceu (houve) o rigoroso inverno.

Outra é mudar a frase. A prisão aconteceu ontem. (A polícia prendeu o ladrão ontem.) O show da banda acontece no Morumbi. (A banda faz show no Morumbi.) O início da prova aconteceu às 8h. (A prova iniciou-se às 8h.)

Resumo da ópera

Acontece o inesperado. O esperado está fora.

Leitor pergunta

Má-formação ou malformação? José Geraldo, Lago Sul

Os médicos não se entendem. Na acepção de anomalia, deformidade, defeito na formação congênita de órgãos, alguns falam em malformação. Outros, má-formação.

Os dicionaristas também não chegam a um acordo. O Aurélio considera as formas sinônimas. Segundo ele, pode-se usar uma ou outra sem susto. O Caldas Aulete fica com malformação. Má-formação “é artificial”, diz ele. O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, o papa da ortografia, registra as duas grafias.

“E nós?”, perguntam os doutores. “Como ficamos?” Com uma ou outra. Vocês escolhem.

