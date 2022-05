Mundo Parlamento da Ucrânia define Rússia como “Estado terrorista”

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A medida já havia sido pedida pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O parlamento ucraniano aprovou uma lei que classifica a Rússia como um estado terrorista. A medida já havia sido pedida pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que acusou Moscou de praticar terrorismo na guerra e pediu mais sanções contra o governo de Vladimir Putin.

A declaração foi dada logo após o líder ucraniano implorar ao Congresso dos Estados Unidos que enviasse mais armas ao seu país, porque o lote recebido não havia parado a guerra.

O Parlamento ucraniano aprovou também uma lei que proíbe os símbolos da invasão russa, incluindo os que contêm as letras Z e V, conforme relatos da mídia local.

O novo projeto veta a criação de ONGs que usem símbolos de guerra da Rússia e cujas atividades visam difundir propaganda do conflito e minar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.

As letras “Z” e “V”, que não existem no alfabeto russo, foram usadas para simbolizar o apoio à invasão russa da Ucrânia e são utilizadas para marcar veículos militares de Moscou no campo de batalha.

Ataques

No domingo (22), explosões foram registradas na região de Kiev, bem como na área vizinha de Zhytomyr. Os administradores locais alertaram os cidadãos em telefones celulares para irem a abrigos. De acordo com a mídia ucraniana, as forças de defesa aérea de Kiev derrubaram um míssil russo na região da capital.

O secretário do Conselho de Segurança da Belarus, Oleksandr Wolfovych, disse que “grupos ucranianos de sabotagem e reconhecimento” entraram no território bielorrusso. Segundo a imprensa estatal em Minsk, existem cerca de 20 mil soldados ucranianos posicionados perto da fronteira com o país, distribuídos entre as regiões de Rivne, Kiev e Chernihiv.

Nos últimos dias, Minsk anunciou o fortalecimento de suas unidades de segurança de fronteira e a compra dos sistemas de mísseis russos S-400 e Iskander.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo