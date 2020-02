Notas Capital Parque Itapuã inicia última fase do projeto de reabertura das praias

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

A quinta e última fase do projeto-piloto de reabertura das três praias do Parque Estadual de Itapuã iniciou-se nesta quarta-feira (12). Ele é uma das 23 unidades de conservação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. A iniciativa, inédita em dez anos, liberou o acesso dos visitantes às praias das Pombas, da Pedreira e de Fora, simultaneamente.

