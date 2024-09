Dicas de O Sul Parque Pontal recebe shows gratuitos nos próximos finais de semana

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

Mell Costta, cover oficial da cantora Amy Winehouse no Brasil, é atração no próximo sábado. Foto: Divulgação/Jéssica Kuhne Mell Costta, cover oficial da cantora Amy Winehouse no Brasil, é atração no próximo sábado. (Foto: Divulgação/Jéssica Kuhne) Foto: Divulgação/Jéssica Kuhne

Os próximos finais de semana serão um convite para aproveitar a música ao ar livre com atrações gratuitas no Parque Pontal. A cantora gaúcha e cover oficial da Amy Winehouse no Brasil, Mell Costta, será atração neste sábado (31). Já no feriado do Dia da Independência, 7 de setembro, quem sobe ao palco é a dupla Bibiana Dulce e Antônio Flores, com o espetáculo “Jazz Duo”. Os shows começam a partir das 16h e são gratuitos com realização do Pontal Shopping.

Por ser fã e até fisicamente parecida com a Diva do Soul e do Jazz, por onde passa, Mell encanta e surpreende os fãs de Amy com sua performance única e fiel da cantora britânica, falecida há 13 anos. Além do cover de Winehouse, a cantora traz uma fusão única de estilos musicais que transitam entre rock Clássico, nacional e internacional, letras cativantes, tributos especiais exclusivos e performances ao vivo eletrizantes.

Além dela, no feriado da independência do Brasil, a cantora e intérprete uruguaia, Bibiana Dulce, e o guitarrista e violonista Antônio Flores, irão apresentar um repertório clássico e intimista, não somente de Jazz, como também de outros estilos musicais, como bolero e Bossa Nova. Além de atuarem no ramo da música há mais de 15 anos, o dueto também faz parte do Quarteto Bibi Jazz, grupo que vem ganhando notoriedade e destaque na cena musical gaúcha.

Ambos os shows são gratuitos e reforçam as atrações culturais e artísticas promovidas pelo Pontal Shopping. “É um presente do Shopping para que as pessoas possam se unir com a família e os amigos, aproveitarem um domingo ao ar livre e celebrar a vida com boa música em um espaço que já tem conquistado o coração de todos que passam por Porto Alegre”, destaca Amélia Siqueira, gerente-geral do empreendimento.

