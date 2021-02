Brasil Participantes do Enem digital com Covid-19 podem pedir a reaplicação do exame

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

O Enem será reaplicado nos dias 23 e 24 deste mês Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O Enem será reaplicado nos dias 23 e 24 deste mês. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) digital que apresentam sintomas de Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa e já estão com laudo médico podem solicitar a reaplicação das provas até sábado (06).

Mesmo que tenham feito as provas do primeiro dia de aplicação, no último domingo (31), esses participantes não devem comparecer aos locais do exame no segundo dia do Enem digital (07) para não contaminar os demais candidatos.

A solicitação deve ser feita pela Página do Participante. O Enem será reaplicado nos dias 23 e 24 de fevereiro. A reaplicação ocorrerá na versão impressa para todos os candidatos, independentemente de terem se inscrito ou não para essa modalidade.

Além da Covid-19, podem solicitar a reaplicação participantes com coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

De acordo com o Ministério da Educação, para a análise da possibilidade de reaplicação, a pessoa deve inserir, obrigatoriamente, no momento da solicitação, documento legível que comprove a doença.

