Notícias Partido União Brasil treina prefeitos, fortalece discurso de oposição e deixa ministros de Lula isolados

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ronaldo Caiado foi destaque no evento organizado pela Fundação Índigo, presidida por ACM Neto. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O União Brasil selecionou 150 dos cerca de 600 prefeitos eleitos pela sigla para participarem nessa semana de um treinamento em Brasília. O curso foi preparado pela Fundação Índigo, espécie de think tank do partido, que tem foco em processo de transição, mas na prática vai reforçar a ala oposicionista da legenda.

Governador de Goiás e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Ronaldo Caiado foi um dos palestrantes de destaque e antecipa o tom do discurso. “Essa eleição mostrou o sucesso de quem mostrou gestão, competência e habilidade política… O governo federal está inerte, não apresentou nada novo, e o velho não saiu do papel. Já está vivendo um clima de ‘já acabou’’, adiantou.

A Fundação Índigo é presidida pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que também não esconde sua oposição ao governo Lula e tem defendido que o centro-direita se una para lançar uma candidatura forte ao Planalto em 2026. Resultado: os ministros do partido que estão na atual gestão ficaram isolado. Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) até foram convidados mas não devem comparecer. Pelo menos o evento não consta em suas agendas.

Sabino e Juscelino defendem que o partido apoie a reeleição de Lula, enquanto ACM Neto é forte defensor de uma candidatura própria ou, ao menos, desalinhada ao PT.

Em nota, a Fundação Índigo disse que o evento realizado com o União Brasil “é uma ação partidária com foco na capacitação de prefeitos de primeiro mandato, idealizada para auxiliá-los a conduzir o processo de transição em seus municípios, bem como orientá-los na elaboração de planejamento estratégico”. “Todos os dirigentes, parlamentares e ministros do partido foram convidados”, complementa.

Curso de imersão

Depois do curso em Brasília, um grupo de prefeitos do União também participará de uma agenda internacional. A Fundação Índigo vai levá-los para conhecer programas bem-sucedidos desenvolvidos em Londres. Segundo ACM Neto, essa será apenas a primeira de uma série de experiências do Programa Missões Internacionais, que incluirá visitas a instituições públicas e privadas, encontros com lideranças governamentais e dirigentes empresariais.

Destaque nacional

Ao final do encontro “Prefeito de Sucesso”, lideranças importantes do partido fizeram um balanço do crescimento do União Brasil nas últimas eleições e foram unânimes em avaliar que as prefeituras serão grandes vitrines para 2026. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o tamanho atual da legenda e a influência que exerce em todos os campos.

“O União Brasil assume um protagonismo muito grande na discussão política nacional e um papel estratégico na discussão de políticas públicas para o nosso país. O partido tem participado ativamente nas comissões na Câmara e no Senado, nas decisões importantes na área econômica, na área da educação, na área da saúde pública, na área da assistência social e, claro, na área do turismo do Brasil. E um grande resultado que o partido alcançou nessa última eleição”, ressaltou o ministro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/partido-uniao-brasil-treina-prefeitos-fortalece-discurso-de-oposicao-e-deixa-ministros-de-lula-isolados/

Partido União Brasil treina prefeitos, fortalece discurso de oposição e deixa ministros de Lula isolados

2024-11-08