Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

Os motivos são o aumento da demanda, a alta do dólar e a disparada no preço do combustível. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Os motivos são o aumento da demanda, a alta do dólar e a disparada no preço do combustível. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Desde dezembro do ano passado, o IPCA acumulado em 12 meses sobre os serviços mantém trajetória de crescimento. A maior pressão sobre esta escalada do indicador, vem das passagens aéreas, que é o serviço individual de maior peso sobre a inflação do País. Está difícil viajar de avião no Brasil – o preço das passagens aéreas subiu 78% em um ano.

Os motivos são o aumento da demanda, a alta do dólar e a disparada no preço do combustível – segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o querosene de aviação subiu quase 60% entre janeiro e maio deste ano. Em julho, a Petrobras anunciou uma redução de 2,6% no preço do querosene de aviação.

A tendência é que os preços das passagens não sofram grandes reajustes – nem para cima, nem para baixo – até outubro. É que a economia mundial deve crescer menos e a pressão no preço do combustível deve diminuir. Mas no fim do ano, as passagens podem decolar.

“Obviamente, a disparada do barril de petróleo e o conflito na Ucrânia influenciaram no preço do combustível de aviação. Pelo lado da oferta, o preço subiu com o aumento de custos. Pelo lado da demanda, a maior procura por passagens aéreas, aquele consumo represado ao longo da pandemia, veio sendo corrigido ao longo dos últimos meses”, analisou o economista da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes.

“De um modo geral, serviços turísticos tendem a ter os preços pressionados durante a alta temporada. Quem se planeja, acaba conseguindo proteger um pouco melhor o orçamento. É muito importante ficar de olho na taxa de juros na hora de financiar uma passagem aérea”, recomendou Bentes.

Além do planejamento, é necessário ter flexibilidade. Se você tiver uma data muito fechada, você limita seu campo de busca. Tem que pesquisar com preços, milhas, em sites de companhias e em sites alternativos. Tem que pesquisar.

Deflação

Entre os principais serviços pesquisados pelo IBGE, três tiveram deflação na passagem de junho para julho. A mais relevante foi no preço médio dos serviços de despachante (-2,24%), segunda variação negativa seguida, já que em junho havia recuado 1,53%. Os outros dois serviços com deflação no mês foram estacionamento (-0,78%) e pintura de veículo (-0,67%).

