Por Redação O Sul | 18 de junho de 2022

O cantor Paul McCartney celebra seu aniversário de 80 anos neste sábado (18), e recebeu uma homenagem na conta dos Beatles, uma das bandas mais famosas da história e que ele fundou e fez parte até a década de 1970, em uma publicação nas redes sociais.

“Feliz aniversário, Paul”, diz a publicação. O post conta com um vídeo que mostra a trajetória do cantor no banda de rock, com trechos de alguns videoclipes gravados ao longo dos anos.

McCartney finalizou uma turnê pelos Estados Unidos na quinta-feira (16), e o último show contou com uma aparição surpresa do cantor Bon Jovi, que cantou um “feliz aniversário” para o colega.

O ex-vocalista dos Beatles é conhecido por ser o autor de uma série de músicas famosas da banda, como “Yesterday”, “Blackbird” e “Eleanor Rigby”. Ao longo dos mais de 60 anos de carreira, 32 músicas de McCartney atingiram o topo do Billboard Hot 100, principal ranking da indústria musical.

Além dos Beatles, McCartney também fez parte da banda Wings, junto com sua então esposa, Linda. O grupo foi um dos mais famosos da década de 1970, e assim como os Beatles chegou às paradas de sucesso inúmeras vezes.

O cantor já foi premiado com 18 Grammys e um Oscar, e foi incluído duas vezes no Hall da Fama do Rock and Roll, a primeira como integrante dos Beatles e a segunda como um artista solo. O britânico entrou para a Ordem do Império em 1965, e foi nomeado um cavalheiro pela rainha Elizabeth II em 1997 pelos seus serviços para a música.

Também nas redes sociais, os perfis dos outros integrantes dos Beatles homenagearam McCartney. “Dizem que é seu aniversário sábado… feliz aniversário Paul, te amo cara. Tenha um ótimo dia. Paz e amor do Ringo e da Barbara”, comentou o ex-baterista da banda, Ringo Starr.

“Feliz aniversário Paul! De Yoko, Sean e todos do Studio One”, diz uma publicação na conta do artista John Lennon, colega de banda de McCartney que foi assassinado em 1980.

O guitarrista da banda, George Harrison, publicou no Twitter uma série de filmagens dos Beatles enquanto a banda ainda existia, e escreveu “feliz aniversário Paul”.

