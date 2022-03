Inter Paulo Autuori continua negociando com o Inter para cargo de Coordenador Técnico do clube

Por Andrei Severo * | 28 de março de 2022

Paulo Autuori é o ficha 1 para ser o Coordenador Técnico do Inter Foto: Divulgação / Athletico Foto: Divulgação / Athletico

Além do âmbito nas quatro linhas, colorado segue em busca de reforços para o seu departamento de futebol. Desta forma, continuam as negociações com Paulo Autuori. Até o momento, nenhum documento foi assinado, mas o profissional segue sendo o ficha 1 para ser o novo Coordenador Técnico do clube gaúcho.

A tendência é que ambos se acertem até o fim desta semana. Paulo Autuori estava no Goiás realizando a mesma função, e ainda na última quinta-feira (24) passada o clube goiano anunciou a sua saída. O cargo é promessa de campanha de Alessandro Barcellos, que durante todo 2021 tentou trazer diversos nomes, porém sem acerto.

A chegada de Paulo Autuori seria para ser um elo entre a diretoria, comissão técnica e jogadores. Além da chegada do profissional, o colorado também está no mercado em busca de um diretor executivo, cargo este que foi deixado por Paulo Bracks após sua demissão, ainda no início de março.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

