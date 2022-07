Seleção Pela oitava vez em 9 edições, Brasil conquista a Copa América Feminina; seleção venceu a Colômbia por 1 a 0

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

Meninas do Brasil conquistaram o título de forma invicta. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

Com uma vitória de 1 a 0 sobre a Colômbia na noite deste sábado (30), o Brasil é campeão da Copa América Feminina 2022. O gol da partida, disputada no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga (COL), foi anotado por Debinha na etapa inicial.

Maior vencedor do torneio, o Brasil conquista o 8º título em 9 edições da competição, com uma campanha impecável – foram seis vitórias em seis jogos, com 20 gols marcados e nenhum sofrido. A Seleção também foi campeã em 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018.

A história do Brasil com a Copa América Feminina começou em 1991, com a realização da primeira edição do torneio. A sede da disputa foi a cidade de Maringá, no Paraná, e a competição serviu como classificatória para a Copa do Mundo Fifa, realizada naquele mesmo ano.

O título conquistado neste sábado ainda isola o Brasil como o país com o maior número de títulos de Copa América entre homens e mulheres. São nove títulos da edição masculina do torneio e oito da feminina, levando a Seleção a 17 conquistas no total. A marca supera a Argentina, que soma 15 títulos da Copa América Masculina e venceu o torneio feminino em 2006.

O jogo

O duelo começou truncado. Aos 20 minutos do primeiro tempo, as colombianas levaram perigo em cobrança de falta de Catalina Usme, que Lorena defendeu com categoria. A Seleção Brasileira respondeu imediatamente, aos 22, em chute rasteiro de Antônia, que balançou as redes pelo lado de fora.

As Guerreiras do Brasil seguiram buscando o gol. Aos 32, Adriana chutou da entrada da área e assustou a goleira Catalina Pérez. Seis minutos depois, aos 38, o Brasil abriu o placar. Debinha, em cobrança de pênalti, deslocou a goleira e balançou as redes. Aos 46, antes do intervalo, Bia Zaneratto chutou por cima do gol e quase fez o segundo.

A segunda etapa começou com o Brasil no ataque. Aos três minutos, Antônia chutou e a goleira colombiana espalmou. No lance seguinte, Rafaelle chutou e a bola desviou na zaga. Bia Zaneratto, aos oito, chutou colocado, mas a bola foi pela linha de fundo. A Seleção Feminina seguiu no ataque. Aos nove, Debinha invadiu a área, finalizou, mas parou na defesa da goleira. A Colômbia tentou responder aos 30 minutos, em chute de Linda Caicedo por cima do gol.

A anfitriã tentou o empate aos 43, quando Usme chutou de fora da área e Lorena brilhou em mais uma defesa. Aos 48, foi a vez da Seleção Feminina assustar. Luana aproveitou cruzamento rasteiro na área e chutou por cima do gol. Com a vitória, a Seleção Brasileira conquistou o oitavo título da Copa América.

– Brasil: Lorena; Antônia, Tainara, Rafaelle, Tamires; Angelina (Duda), Ary Borges (Luana), Adriana, Kerolin (Gabi Portilho); Debinha e Bia Zaneratto.

