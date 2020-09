Colunistas Pesquisa da CNI diz que popularidade de Bolsonaro disparou

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

(Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Pesquisa do Ibope sobre o governo Jair Bolsonaro vai levar seus opositores à beira de um ataque de nervos. O massacre diário do noticiário negativo da mídia, com credibilidade em baixa, e a atuação raivosa de uma oposição que perdeu o rumo, não foram suficientes para fritar a imagem de Jair Bolsonaro junto ao público. A pesquisa, feita a pedido da CNI, Confederação Nacional da Indústria, aponta que a aprovação da maneira de governar de Jair Bolsonaro passa de 41%, registrados em dezembro de 2019, para 50%, em setembro de 2020, praticamente o mesmo percentual registrado no início do governo, em abril de 2019 (51%). A desaprovação, que era de 53%, passou para 45%. Até na região Nordeste onde seus índices eram fracos, agora os números apontam que 40% confiam no presidente Bolsonaro, e 45% aprovam sua maneira de governar.

Gilmar Mendes suspende ação contra Alexandre Baldy, acusado de corrupção com verbas da Saúde

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, intervém para beneficiar um acusado em mais um caso polêmico, envolvendo corrupção na área da saúde. Agora, Gilmar suspendeu a ação penal aberta pelos juiz federal Marcelo Bretas. A operação foi um desdobramento das investigações realizadas no âmbito das operações Fatura Exposta, Calicute e SOS. Baldy e outros suspeitos respondem pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pela decisão de Gilmar Mendes, outras investigações policiais e do Ministério Público vinculadas a Baldy também devem ser paralisadas até que a já famosa Segunda Turma do STF analise o caso definitivamente.

Propinas na área da Saúde

Baldy é acusado de receber propinas estimadas em R$ 1,4 milhão para favorecer algumas empresas em contratações com o Poder Público. A Polícia Federal havia apreendido em agosto, R$ 250 mil em endereços ligados a Baldy. Em um imóvel de Brasília, agentes encontraram R$ 90 mil. Também alvo de mandado, um local em Goiânia continha R$ 115 mil, também apreendidos. Em São Paulo, o montante retido pela corporação foi de R$ 45 mil.

A expressiva vantagem de Jairo Jorge na eleição de Canoas

A eleição de Canoas poderá trazer uma novidade. Se vingar a pesquisa da empresa Methodus contratada pelo Jornal Correio do Povo de Porto Alegre, estará sinalizada uma posição privilegiada para o ex-prefeito Jairo Jorge – dois mandatos – na eleição deste ano.

Os dados chamam a atenção para a vantagem acachapante de Jairo Jorge, agora no PSD, sobre o atual prefeito, candidato à reeleição Luiz Carlos Busatto, do PTB: 45% x 14%.

De acordo com a pesquisa, a soma de todos os adversários não seria suficiente para evitar a vitória de Jairo Jorge ainda no primeiro turno.

Mas, como pesquisa e eleição são coisas diferentes, aguarda-se o dia 15 de novembro.

Governo gaúcho não quer retorno das atividades do Colégio Militar

Com posição contrária do Governo do Estado, o Colégio Militar da Capital quer retomar as atividades e receber alunos a partir da próxima segunda-feira, com apoio do prefeito de Porto Alegre, Marchezan Júnior, que encaminhou ao governo do Estado um protocolo que autoriza o retorno. A capital gaúcha encontra-se sob bandeira vermelha, que impede o retorno de atividades escolares. O comandante do Colégio Militar, coronel Saul Marques Machado Júnior, preparou atividades de acolhimento aos alunos. A primeira etapa será demonstração dos protocolos sanitários que deverão ser seguidos para a retomada de atividades. Atualmente, as unidades de Manaus (AM), Belém (PA) e Rio (RJ) já recebem alunos, mas ainda há 11 escolas fechadas, dentre estas Porto Alegre e Santa Maria (RS).

